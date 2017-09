Katasztrófavédelem: több kéményt ellenőriznek, amióta ingyenes a szolgáltatás

Emlékeztettek arra, hogy 2016 júliusában jelentősen átalakult a hazai kéményseprés rendszere: az ország nagy részén, csaknem 2600 településen a katasztrófavédelem vette át a feladat ellátását a lakosság körében.

Azóta a “sormunka”, vagyis az ütemezett ellenőrzés ingyenes, a katasztrófavédelem által foglalkoztatott kéményseprők pedig minden esetben megbízhatóan ellenőrzik és tisztítják a kéményeket. Vagyis azok az állampolgárok, akik biztosítják a kéményseprők bejutását, nagyobb biztonságban élhetnek – tették hozzá.

A közelgő fűtési szezonra tekintettel az OKF idén is felhívta a kéményseprés fontosságára a figyelmet. Azokba az ingatlanokba, ahol gázzal működő vagy zárt égésterű fűtőeszköz működik, kétévente, minden egyéb esetben évente érkezik a kéményseprő – írták. Hozzátették, hogy szakmailag indokolt esetekben gyakoribb ellenőrzést is előírhat a kéményseprő, de az állampolgár is dönthet úgy, hogy sűrűbben ellenőriztet. Utóbbi esetben a szolgáltatást meg kell rendelnie és annak ellenértékét meg kell fizetni.

Kitértek arra, hogy a katasztrófavédelem ellátási területén a katasztrófavédelemtől, a kéményseprőcégek ellátási területén pedig a településen szolgáltatást végző cégek bármelyikétől meg lehet rendelni az ellenőrzést.

Mint kifejtették, a “sormunka” a kiértesítéssel kezdődik: a kéményseprők a megadott időpont előtt két héttel értesítést hagynak a postaládában arról, hogy mikor fognak érkezni. Ha a megadott időben a kéményseprő nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést a postaládában. Ha a munkát a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor egy újabb papírt hagy a postaládában. Ezen már az áll, hogy 30 napon belül egyeztetni kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a kémény ellenőrzése és tisztítása.

Ez utóbbi esetben azonban már kiszállási díjjal kell számolni, amelynek mértéke az illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott, a 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díj 30 százalékának megfelelő összeg – közölte a katasztrófavédelem.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA