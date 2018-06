Karszalag nyomtatással, egy örök emlékért!

A különböző csuklópántok, karszalagok, nyakpántok és karkötők lehetőséget biztosítanak a rendezvény szervezőknek, hogy a beléptetést és a részvételi jogosultságot könnyedén kezeljék vagy akár a karkötő tulajdonosait egyszerűen azonosíthassák, például egy vonalkód vagy sorszám segítségével.

Azonban egy látogatónak sokkal többet jelenthet egy karkötő, mint azt a szervezők gondolnák. Nem ritkán látni nyáron például olyan fiatalokat, akik a különböző papír, plasztik és textil karkötőket a csuklójuktól a könyökükig gyűjtögetve jelzik, hogy az adott évben mennyi fesztiválra, koncertre és más partira jutottak el.

Ebből pedig sokan még az iskolaidő kezdetekor is erőt tudnak meríteni, amikor felidézik a szép emlékeket, amelyeket egy-egy színes vagy mintás karszalagba zártak. Ezért ha a karszalag vásárlás mellett döntünk, ne feledkezzünk meg a karszalag nyomtatásról sem, hogy könnyedén azonosíthassák később a vendégek, hogy egy-egy karszalag, melyik átbulizott éjszakához köthető.

Feliratozáshoz és logózáshoz is megoldást nyújt, a karszalag nyomtatás

Legyen szó szilikon karkötőkről, műanyag csuklópántokról vagy a hagyományosnak mondható tyvek karszalagokról, a lehetőség minden esetben adott, hogy jó minőségben helyezzünk rájuk logókat, szövegeket vagy mintákat.

A felület tökéletes lehetőséget biztosít egy szórakozóhely népszerűsítésére, az adott fesztivál nevének és nagyobb fellépőinek felsorolására, vagy egy kisebb rajz, logó, embléma megőrzésére. Így nagyszerű reklámhordozó, amelyen a főszponzorok is megjelenhetnek.

Ezen feliratozás és logózás költsége azonban nagyban függ a mintától, a karszalag típusától, a feliratozás módjától, a színek számától és persze e megrendelt mennyiségtől is. Ezért a speciális igények miatt, minden esetben egyéni árajánlat szükséges. Az ilyen árajánlatokat, általában gyorsan megkapjuk. A karszalagexpressz.hu például teljesen díjmentesen készíti el a látványtervet a küldött grafikák és képek alapján. Ha pedig szükséges, akár külön igény szerint, terveztethetünk is tartalmat megrendelésünkhöz, amelyek igény esetén, akár expressz idő alatt is elkészülnek.

Ezt azért jó tudni a karszalag nyomtatásról

Mielőtt belelkesülve megterveznénk, hogy a komplett fesztivál programot rányomtassuk a karszalagra, jobb tudni, hogy nem érdemes az egész felületet nyomtatni. Lehetőség pedig lenne rá, viszont a karszalagokat saját magukat takarják el, így – legalábbis addig, még a karon vannak – csak egy bizonyos felületük látszik.

Ezt az optimális felületet érdemes minél hatékonyabban kihasználni és egy-egy nagyobb motívumot, szöveget, logót, vonalkódot vagy QR kódot elhelyezni rá. Mivel azonban, a különböző csuklópántok és karszalagok szélességben és hosszúságban eltérnek, más és más üres, nyomtatásra váró szabad hely marad a tartalmunk megjelenítéséhez.

A 250 x 19 mm nagyságú karszalagon ugyanis még egy ragasztófelület, egy egyedi sorszám is jelentős helyet foglal el, így az ajánlott feliratozási felület mindössze 120 x 15 mm marad.

A 25 milliméter széles változatnál is mindössze 120 mm hosszban érdemes gondolkodnunk, de itt már 21 mm szélesség áll majd a rendelkezésünkre nyomtatáskor. Egyes változatoknál a karszalag végén egy 25 x 15 mm nagyságú, letéphető tőpéldány is helyet kap, amire egy-egy kisebb logó még elférhet pluszban. A műanyag záras változatoknál viszont csupán 85 x 13 mm hely marad a nyomtatásra. A legjobban a 300 x 15 mm nagyságú, külön zárszerkezetes karszalagot tudjuk feliratozni. Ezek ugyanis teljes egészükben kitölthetőek nyomtatáskor. Döntsünk okosan és válasszuk a számunkra leginkább megfelelő változatot!

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA