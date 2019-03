Karrier: családdal vagy egyedül?

Szüleink és nagyszüleink könnyedén vállaltak úgy gyermeket, hogy tudták: nincs mögöttük biztos anyagi háttér, valamint felépített karrier sem. Ez napjainkban egyre elképzelhetetlenebb, kevés fiataltól lehet azt hallani, hogy tanulmányai helyett inkább az azonnali családalapítás mellett döntene. Többek szerint ezzel nincs is semmi gond, hiszen az első a munka és a karrier, aztán jöhet a házasság és a gyermek, de vajon ez az újszerű elgondolás milyen társadalmi változásokat hozott, illetve hozhat magával a jövőben?

Kiszámíthatatlanabb a munkaerőpiac, a nagycsaládok felbomlásával pedig az igénybe vehető segítségek köre szűkült le.” Bocsi Veronika

Időbeli eltolódás

Dr. Bocsi Veronika szociológus úgy véli, ha a házasodási statisztikákat áttekintjük, egyértelművé válik, hogy a gyermekvállalás ideje kitolódott. De a változás nem csak a családalapítás idejére volt hatással, hiszen elhalasztódott a házasságkötések életkora is. Mindemellett a társadalom nagy részében a gyermekkor és a felnőttkor közé egy egyre szélesedő életszakasz, az ifjúkor ékelődött be. Elmondható róla, hogy kötöttségeket és függetlenséghez kapcsolódó elemeket egyaránt tartalmaz. – Ennek a szakasznak nagyon sok esetben a gyermekvállalás és a családalapítás vet véget. Egyrészt tehát időbeli eltolódással számolhatunk. Azonban arról sem szabad elfeledkezni, hogy megváltoztak az életkörülmények is: a nők munkaerőpiaci jelenléte, a nagycsaládi formák felbomlása és a nemi szerepek átalakulása az életünk egész keretrendszerét átalakította. Ennek az átalakulásnak a része, hogy a családdal kapcsolatos tervek is átformálódtak, mint ahogy maga a család is megváltozott. Másrészt azt is látni kell, hogy a hagyományos közösségek felbomlásával az egyéni, családdal kapcsolatos döntések is lehetővé váltak – eldönthetjük, hogy mikor és milyen körülmények között szeretnénk gyermeket vállalni.

Mindazonáltal a kutatások azt mutatják, hogy a fiataloknak egy kisebb része nem tervez gyermekvállalást, míg a többségük úgy képzeli el az életét, hogy párkapcsolatban szeretne élni és gyermeket is vállalna. A tervek adottak, ugyanakkor a tervezett gyermekek már kisebb arányban születnek meg – mondta a szakember.

Referencia

A szakértő egyértelműen hozzátette, hogy a gondolkodásunk, az értékeink és a normáink meghatározó részét a családunkból hozzuk magunkkal. Ha pedig nem akarjuk követni ezeket, a tapasztalataink akkor is referenciaként szolgálnak. De persze a kérdés az, hogy az elképzeléseinkből mi valósul meg a későbbiekben. Értelemszerűen más hatások is érnek minket, és a kortárs csoportok, a formális intézmények és a média formáló ereje is jelentős.

Számtalan internetes portálon olvasható hozzászólásokban, bejegyzésekben, hogy a fiatalok egyszerűen tartanak a családalapítástól. Úgy érzik, megbukhatnak szülőként, hiszen nincsenek biztos alapjaik, az pedig véleményük szerint egy olyan szempont, ami nélkül nem szabad gyermeket vállalni.

Kiszámíthatóságot igényel

– Látni kell, hogy a világ kiszámíthatatlanabb lett, mint a korábbi évtizedekben volt – ennek a kérdésnek nagyon komoly társadalomtudományi szakirodalma van. Ez számos kockázatot rejt magában, miközben a családalapítás és a gyermekvállalás olyan döntések, amelyek kiszámíthatóságot igényelnek. Kiszámíthatatlanabb a munkaerőpiac, a nagycsaládok felbomlásával pedig az igénybe vehető segítségek köre szűkült le. S arról sem szabad megfeledkezni, hogy az azzal kapcsolatos elképzelések is megváltoztak, hogy milyen körülmények és környezet szükséges egy gyermek felneveléséhez. A nevelési gyakorlatok átalakulása is szemmel látható – elég, ha arra a kérdésre gondolunk, hogy mennyit játszunk a gyermekkel, mennyit beszélgetünk és foglalkozunk vele. A körülmények is megváltoztak, de az a feltételrendszer is, amit a gyermekvállalás stabil háttereként magunk elé képzelünk – fűzte hozzá.

Uralkodó normák

Folyamatosan érnek minket külső ingerek, melyek hatására változik a véleményünk, hozzáállásunk akár a család­alapítással, jövőterveinkkel kapcsolatban. Korunk fiataljai sokkal több impulzust kapnak, mint a korábbi kamaszok, ezért a döntéseiket jobban meg kell fontolniuk, valamint mérlegelniük is kell, hiszen egyes választások sorsdöntőek lehetnek. – Az adott közösségben uralkodó normák és elvárások értelemszerűen mindig hatottak az egyénekre. Itt egyrészt az változott meg, hogy melyek az uralkodó normák, másrészt pedig, hogy milyen következményekkel hozhatunk olyan döntéseket, amelyek ezzel a normarendszerrel szembemennek. Ha az értékpreferenciákat egy kollektivista és individualista pólussal képzeljük el nagyon leegyszerűsítve, akkor egyértelmű, hogy napjainkban az individualista értékek erőteljesebbek. Viszont a választási lehetőségeink is szélesebbek, mint korábban. Mindez a karrierterveinket és a család­alapításra vonatozó döntéseinket is alakítja – hívta fel a figyelmet.

Egyéni karrier

Rohanó világunkban sokszor a munkahelyünk is úgy leterhel, hogy örülünk, ha néha egyedül lehetünk saját gondolatainkkal. Napjainkban túlzott a megfelelési kényszer, mindig eggyel előrébb akarunk járni, mint ahol tartunk, ezért sokszor képtelenek vagyunk elképzelni, hogy család mellett is meg tudnánk őrizni jelenlegi pozíciónkat. – Nyilván nagyobb leterheltséget jelent úgy felépíteni egy egyéni karriert, hogy mellette gyermekeink vannak, és ezáltal az elvégzendő házimunka és a feladatok mennyisége is nagyobb. Ilyenkor is vannak választási lehetőségeink: például racionalizáljuk, amennyire lehet, az elvégzendő munkák körét, és nyilván az is segít, ha a házimunkák elosztása egyenlőbb módon történik meg. Az intézmények nyújtotta lehetőségek is nagyon fontosak.

Igazából nem tudok negatívumokat és pozitívumokat felsorolni, hiszen a legtöbb esetben saját döntés eredménye, hogy családdal vagy anélkül akarunk sikereket elérni. A lényeg, azt hiszem, abban áll, hogy ha családdal tesszük, minél kevesebb konfliktus és nehézség árán tudjuk ezt megtenni, tehát a két szféra összehangolhatóvá váljon. Ez azt a kiszámíthatóságot is növeli, amire az egyik előző kérdésben utaltam, hogy a gyermekvállalási döntésekben fontos szempontot képez – mondta végül.

– Nagy Emese –

Összeegyeztethetőség

Bocsi Veronika elmondta, a fiatalabb életkori csoportokban és középosztályban azt láthatjuk, hogy egyfajta elmozdulás történik a tradicionális nemi szerepektől a kevertebb mintázatok felé. A magasan kvalifikált lányok vagy fiatal nők körében pedig a legtöbb vizsgálati eredmény arra utal, hogy a karriertervek nem kevésbé fontosak, mint a fiatal férfiak mintájában. Azt is láthatjuk azonban, hogy a munkahelyek megválasztásakor az egyik legfontosabb szempontot a kiszámíthatóság és a családdal való összeegyeztethetőség jelenti. – Úgy vélem, a családok válaszai egyre sokszínűbbek lesznek arra nézve, hogy hogyan is lehet a kétkeresős és a gyermeknevelési családmodellt összeegyeztetni – tette hozzá a kutató.

