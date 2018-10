Karnyújtásnyira a munkahely

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán az őszi szünetben sem áll meg az élet, hétfő reggel startolt a Informatikai Szakmai Napok elnevezésű programsorozat. A kétnapos rendezvényen a hallgatók számára neves debreceni és fővárosi cégek tartanak előadásokat az informatika gyakorlati alkalmazásával, új technológiákkal kapcsolatos témakörökben.

– Célunk az, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a hallgatóinkat és az informatikai cégeket. Azt gondolom, ez egy sikeres történet, hiszen most is harmincnégy cég vesz részt a rendezvényen, valamint több mint ötven előadás hangzik el a diákjaink számára – mondta el dr. Mihálydeák Tamás, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja.

A kezdetekben évente egy alkalommal tartottak szakmai napot, azonban a céges és hallgatói igényekre reagálva az elmúlt időszakban már félévente rendezik meg.

Az utóbbi években háromezer felett volt az előadásokon résztvevők száma. Ez azt mutatja, hogy a hallgatóink érdeklődnek a cégek iránt, elkötelezettek a saját karrierjük vonatkozásában, és szeretnék minél hamarabb kiválasztani azt a területet, ahol igazi szakemberré válhatnak.”

Helyben boldogulni

A rendezvény egyik fő üzenete, hogy a cégek jól felkészült szakembereket várnak, ezért érdemes minél hamarabb kapcsolatot teremteni a munkaadókkal. A hallgatók és a vállalatok közötti direkt kommunikációra remek lehetőséget kínálnak az ilyen típusú fórumok, hiszen a kétnapos rendezvényen többek között debreceni székhelyű, vagy éppen budapesti multinacionális, valamint kisebb szoftverfejlesztő cégek várják standjaiknál az érdeklődőket.

– Nagyon sok hallgatónk dolgozik debreceni cégeknél, sőt az itt jelenlévő multiknál is. Örömmel mondhatom, hogy aki akar, az maradhat a városban. Ha valaki megszerette a Debrecent, és rájött arra, hogy ez egy élhető település, valamint arra, hogy az Informatikai Kar hosszú távon szakmai hátteret tud biztosítani a munkájához, akkor találhat helyben jó állást. Természetesen egy fiatalban lehet kalandvágy, ezáltal máshol szeretné kipróbálni magát. Vannak olyan diákjaink is, akik Budapestre, vagy esetleg még tovább mennek – beszélt az elmúlt évek tapasztalatairól Mihálydeák Tamás.

A szakmai munkát a kar hallgatói önkormányzata által szervezett könnyedebb diákprogramok, sportversenyek, szakok közötti vetélkedők egészítik ki.

Kipróbálhatják magukat

Több mint ötven eladás segít az útkeresésben, a cégek képviselői mellett a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában résztvevő hallgatók is bemutatkoznak.

– Az előadások tekintetében nagyon széles a spektrum. Egyes esetekben olyan konkrét problémákat vetnek fel a cégek, amelyek megoldásra várnak, vagy amelyeket nap mint nap meg kell oldaniuk. Olyan jellegű kérdések is felmerülnek, amelyek vonzók lehetnek egy-egy esetben, például hogyan lehet bizonyos rendszereket megtervezni, üzemeltetni, hogyan lehet egy projektet megszervezni – nyilatkozta lapunknak dr. Mihálydeák Tamás, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja.

S bár hétfői ottjártunkkor az előadások egymást követték, a standoknál ez idő alatt is nagy volt a sürgés-forgás. – Matematikát tanulok, és érdekelnek az ahhoz kapcsolódó határterületek. Jó tájékozódni afelől, hogy az informatikán belül milyen lehetőségek vannak, akár az elhelyezkedés, akár a továbbtanulás tekintetében. Most egy tesztfeladatsort próbálunk megoldani. Kellemesen csalódtam a rendezvényben, hiszen nemcsak szórólapokat osztogatnak, hanem teszteket is, amin gondolkodhatunk – beszélt benyomásairól Dsupin Krisztián mesterszakos matematika hallgató.

Gyakorlatorientáltan

Az egyetemi oktatásba – különböző mértékben – egyre inkább a cégek is bekapcsolódnak. – Vannak olyan kurzusaink, ahol valamennyi részt céges szakemberek tartanak, és vannak olyanok, amelyeket teljes egészében ők. Nagyon fontos, hogy nem tehetjük meg azt, hogy egy-egy konkrét cég számára képzünk szakembereket, ez felelőtlenség lenne a diákokkal szemben is. Ezeknél a kurzusoknál is olyan tudást sajátíthatnak el a hallgatók, ami nagyon sok területen hasznosítható – mondta a dékán.

