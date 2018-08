Karneváli hajakat mutattak be Debrecenben

– Nagyon aktuálisak idén is a fonattal és hullámmal készített frizurák, talán ezek soha sem mennek ki a divatból. A lényeg, hogy ne legyen benne rendszer, bárki el tudja készíteni, akár otthon is ezt a könnyed stílust. Ha pedig valaki a karneválra szeretné feldobni az összhatást, akkor használhat színezőket és csillámokat is, valamint virágokat is tűzhet a hajába – fogalmazott Kompos Tamás. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hőségben nagyon fontos a hajápolásra még inkább időt szánni, hiszen az UV-sugárzás jelentős károkat okozhat a haj szerkezetében. Nem beszélve a strandok klóros vizeiről, amelyek kifakíthatják és elszínezhetik a szőke hajkoronákat.

A mesterfodrász azt javasolja mindenkinek, hogy professzionális termékeket használjon, hiszen ezek több hatóanyagot tartalmaznak. Ennek ellenére még mindig sokan vásárolnak olyan hajápolási termékeket, amelyek nem megfelelőek a haj igényeinek. Tamás szerint nyáron ugyanannyira fontos a hajunkra is odafigyelni, mint a bőrünkre.

Fotó: GyT

A debreceni fodrászüzletben reggel hat óra óta folytak az előkészületek, hogy a műsorban tökéletes legyen megjelenés. Senánszky Flórának és testvérének, Petrának is készült egy nem hétköznapi frizura.

– Nagyon tetszik a végeredmény, többször is hasonló módon hordom a hajam, például a Campus Fesztiválon is be volt fonva. A színezéstől mindig féltem, de most ezt is kipróbálhattam, és az a legjobb benne, hogy ha akarom, ki is moshatom könnyedén, ami a munkám szempontjából nagyon hasznos – árulta el Senánszky Flóra, a 2017-es Magyarok Világszépe győztese.

Testvére Petra, aki világbajnok uszonyosúszó, elmondta, hogy úszóként felesleges volna napi két edzés mellett ilyen fazont hordania, de nagyon elnyerte a tetszését. Sokszor Flórát szokta megkérni, hogy sminkelje és készítse el a frizuráját, hiszen dús haját nehezen tudja kezelni.

Fotó: GyT

A férfihajat modellként Sándor Balázs képviselte, akinek egy laza, férfias hajviseletet készített Beke Balázs. – Az enyém gyorsabban elkészült, mint a lányoké. Szeretem, hogy picit hosszabb az átlagnál, könnyebben tudom variálni, akár mindennap más stílusban tudom hordani. Ezt bárki otthon is gyorsan el tudja készíteni – tette hozzá Balázs.

GyT

