Karlovy Vary – Hárman kapnak életműdíjat idén a filmfesztiválon

Mindhárom alkotó a világ filmművészetéhez való kivételes hozzájárulásáért kapja meg a Kristályglóbuszt Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmfesztiválján, amelyet immár 52. alkalommal rendeznek meg június 30. és július 8. között a világhírű fürdővárosban.

A filmszemlére idén is számos ismert filmes személyiség érkezik Karlovy Varyba. A nyitógála díszvendége James Newton Howard lesz, de a nézők találkozhatnak többek között Casey Affleck Oscar-díjas amerikai színésszel, Uma Thurman Golden Globe-díjas amerikai színésznővel és Jeremy Renner amerikai színésszel is. Mindhárman bemutatják legújabb filmjeiket, és a fesztiválelnök különdíjjal tünteti ki őket.

A fesztivál idei újdonsága, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel több filmet a felsziválmozik mellett néhány nyugat-csehországi város mozijaiban is bemutatnak. Ilyen vetítések lesznek például a közeli másik neves fürdővárosban, Mariánské Láznéban is.

Az idei szemlén 70 ország alkotóinak 180 filmjét láthatják az érdeklődők. A versenyprogramnak és a fesztivál legkiemelkedőbb eseményeinek a Thermal Hotel biztosít helyet. A hagyományoknak megfelelően a legnevesebb vendégek a történelmi Pupp szállodából a fürdővárosi sétányokon keresztül nyitott kocsikon érkeznek a Thermalba.

A játékfilmes versenyprogramba idén 12 film kapott meghívást. A dokumentumfilmek külön versenyeznek, két kategóriában: a félóránál rövidebb és az ennél hosszabb filmek közül kikerülő két győztes alkotás a Kristályglóbusz mellé 5000-5000 dolláros pénzjutalmat kap.

A fesztiválon a versenyprogramok mellett számos további szekció is helyet kapott: a Látóhatárok (Horizonts), a Másik nézőpont (Another View), a Nyugattól keletre (East of the West), a Függetlenek fóruma (Forum of Independents), valamint a Variety kritikusainak kategóriája (Variety Critics Choice).

Jirí Bartoska tájékoztatása szerint a szemle idei költségvetése az utóbbi évekhez hasonlóan mintegy 135-140 millió korona (körülbelül 1,6 milliárd forint). Az 1946-ban alapított fesztiválra tavaly rekordszámú, 135 ezer belépőjegyet adtak el.

