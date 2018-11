Karikagyűrű trendek 2018-ban

A merészség a fő jellemző

A leginkább jellegzetes tulajdonsága az idei évnek a párok bevállalóssága. Egyre merészebb ötleteket valósítanak, valósíttatnak meg karikagyűrűk vásárlása tekintetében is. Idén már nem kötelező, hogy a férfi és a női gyűrű egyforma legyen, elég, ha csak főbb vonalaikban egyeznek, hasonlítanak. Ilyenre példa a színe, vagy különleges forma esetén az alakja.

Nagyon fontos szempont, hogy az új ékszer harmonizáljon a már meglévőkkel, valamint stílusban is passzoljon a viselőikhez. Színek tekintetében is egyre nyitottabb a paletta, az eddig megszokott sárga és fehér arannyal szemben, már a rosegold azaz a rosé arany karikagyűrűk örvendenek hatalmas népszerűségnek. Ez egy elég egyedi és feltűnő színű darab, így, ha egyedi gyűrűre vágyunk, akkor ne habozzunk egy ilyen szépséges gyűrűvel összekötni az életünket.

Hamár a különlegességeknél tartunk, semmiképp nem maradhatnak ki a sorból a gyűrűk, amik négyzetes formákkal rendelkeznek, de akár bármilyen geometriai formával elképzelhetjük az ideális gyűrűt. Igazából egy roppant kényelmes viseletről beszélünk, mivel a gyűrű belseje tökéletesen megegyezik a hagyományos társaiéval, egyedül a külső része az, ami eltérő formájú. A hagyománytisztelő párok nagy kedvence továbbra is a minden díszítéstől mentes arany karika, ami a letisztult, hibátlan végtelenségével szimbolizálja a szerelem örök voltát.

Természetesen a következő kérdés, hogy köves, vagy a kő nélküli variációt részesítjük előnyben?! Ha az idei divatot vesszük alapul, akkor csakis a köves variációk jöhetnek szóba. Ebben az évben majdnem mindenhol a köveket tartalmazó karikagyűrű a divat, ami jellegét tekintve lehet egy nagyobb kő, de gyakran kérnek bele több kisebb követ. Sőt, a bevállalósabb férfiak gyakran kérnek bele 1-2 aprócska követ, általában barna vagy fekete színben.

A kövek tekintetében is több variáció létezik, vagyis kérhető a gyűrűbe cirkónia, illetve gyémánt egyaránt. Alapvetően árban van különbség a kettő közt, teljesen érthető módon, míg számos gyűrűnél elenyésző a differencia.

Ahogy a boltban történő vásárlásnál, úgyanúgy a webshopokban is könnyedén kiválaszthatjuk a gyűrűnk anyagát, a beleillő követ, aminek a rendszer rövid idő alatt kiszámítja az anyagi vonzatát. A hiedelmek szerint a gyémánt az örökkévalóság szimbóluma, amely a jegyespár kapcsolatát szimbolizálja. A hölgyek jelentős része kővel készítteti el karikagyűrűjét, mely nem csak kerek, hanem négyszögletes is lehet. Ha mindez nem lenne elég, akkor egy gravírozás a gyűrű belsejébe, tökéletesen páratlanná teszi az ékszerpárt.

