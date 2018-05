Kardiológia: a világ élvonalában a magyarok

Az idei, 61. Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Ülése nemcsak ismét rekordrészvétellel zajlott, de minden eddiginél több nemzetközi vezető kardiológus tisztelte meg a rendezvényt, igazolva: a magyar kardiológia mind inkább meghatározó a világ élvonalában.

A Magyar Kardiológusok Társasága az elmúlt tíz évben jelentős fejlődésen ment keresztül, amely a nemzetközi elismertség, szerepvállalásunk mellett a betegellátásban is érzékelhető – derül ki a társaság közleményéből.

Szaktekintélyek érkeztek

– Az elmúlt évtizedben a Magyar Kardiológusok Társasága jelentős fejlődésen ment keresztül, meghatározóvá vált a nemzetközi színtéren. Ennek egyik paramétere, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedett a külföldi vendégek, tiszteletbeli tagok száma, közös szekcióülést tartottunk az Európai Kardiológiai Társasággal, ahol a jelenlegi elnök, Jeroen Bax professzor, Merkely Béla professzor, a szervezet alelnöke (aki egyébként a konferencián bemutatta ESC elnöki pályázatát) és én elnököltünk.

Nagy megtiszteltetés, hogy idén is elfogadta a meghívásunkat az Európai Kardiológiai Társaság elnöke, s már jövőre is jelezte érkezését. A szimpóziumon előadó nemzetközi szaktekintélyek nagyobbik részét egyben a Magyar Kardiológusok Társasága tiszteletbeli tagjává is avattuk. – mondta Tóth Kálmán professzor, az MKT elnöke.

Kifejtette: a témák közül kiemelten foglalkoztak a különböző eszközös kezelésekkel és új gyógyszeres terápiákkal, ismét központi témaként szerepelt a szívelégtelenség, valamint az akut koronária szindróma ellátása, e vonatkozásban leginkább a szekunder prevenció problémái. A tudományos program valójában a kardiológia összes területét lefedte. Számos társszakma képviseltette magát, a teljesség igénye nélkül ilyen a pulmonológia, diabetológia, stroke-ellátás kapcsán a neurológia. Említhető a családorvostan is, melynek különös jelentősége, hogy a tervek szerint megalakul a Magyar Kardiológusok Társaságán belül a családorvosi munkacsoport, így ezzel is tovább erősíthető a kardiológusok és a családorvosok együttműködése.

A professzor nagy sikernek tartja, hogy a társaság tagjai egyre nagyobb számban tudnak aktívan részt venni nemzetközi kardiológuskongresszusokon is.

A magyarok betegebbek

Dr. Becker Dávid, az MKT főtitkára az infarktusellátásról és az azt követő időszakról beszélt. – Ma Magyarországon európai szintű infarktusellátást tudunk minden betegnek biztosítani. Ennek ellenére többen halnak meg a sikeres beavatkozást követő évben, években, mint az a nemzetközi statisztikák szerint elvárható volna. Ennek tudjuk a pontos okait is. A magyar lakosság egyrészt betegebb, fokozottabb figyelmet igényel, ha infarktust kap, két-háromszor annyit vár, míg segítséget kér, mint pl. szomszédos országok lakói. Ezalatt a tétlen hezitáció alatt folyamatosan hal el a szív­izom, és ekkor a legnagyobb az esélye az azonnali keringés-összeomlást okozó kamrafibrillációnak.

Dr. Becker Dávid arra is kitért, hogy az infarktust követő időszak sem zökkenőmentes, a betegek egy része nem fogadja el, hogy egy súlyos betegség akut szakaszán van túl, ami után komoly odafigyelésre van szükség egy életen át, gyógyszert kell szedni és egészséges életmódot folytatni.

– Ennek során már a katéteres asztalon megkezdjük a betegek felvilágosítását, oktatását arról, mi is történt velük, majd egy személyes beszélgetés keretében még a távozásuk előtt kapnak egy csomagot, amelyben az infark­tussal, az infarktushoz vezető úttal, érelmeszesedéssel, illetve az infarktus utáni időszakkal foglalkozó, hat rövid filmet tartalmazó DVD, és egy motivációs füzet található. Ez a program segít, hogy a beavatkozáson átesettekben egy – a túlélésüket segítő –„egészséges betegségtudat” alakulhasson ki – mondta a főtitkár.

HBN

