Karate ob – Rekordmezőny, magabiztosan élversenyzők

A Megyeri úti Jégcsarnokban lebonyolított bajnokság a felnőttek számára az utolsó válogató viadal volt a májusi Európa-bajnokságra. Jellemzően az MTK és az UTE sportolói uralták a mezőnyt, megvédték címüket az esélyesek, köztük a sportág legrangosabb sorozatában, a Karate1 szériában az idén több érmet is nyert Tadissi Martial, Hárspataki Gábor és Molnár Dániel.

A szövetség tájékoztatása szerint Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke megnyitó beszédében üdvözölte a karatét az olimpiai családban, gratulált a sportágnak, hogy történetében először 2020-ban ott lehet az ötkarikás játékokon, Tokióban.

“Sok sikert kívánok az elkövetkező olimpiai kvalifikációhoz. Az eddigi eredmények feljogosítanak minket arra, hogy bizakodóak legyünk, és én bízom is benne, hogy lesz magyar karatés Tokióban” – jelentette ki.

“A tavalyi magyar bajnokság óta a színvonal és a létszám is tovább nőtt” – állapította meg a szövetség elnöke. Mészáros János hangsúlyozta, itthon kiemelt sportág lett a karate, ami szerinte minden magyar karatésnak köszönhető, aki erőfeszítéseket tett az elmúlt húsz évben. Úgy vélekedett, hogy ugyanez a motiváció és hit lehetővé teszi majd, hogy ne csak a karate legyen ott Tokióban, hanem magyar versenyzők is eljussanak az olimpiára. Reális kvótaszerzési esélyről beszélt arra alapozva, hogy Tadissi, Hárspataki és Molnár is az első tízben van a világranglistán.

A szövetség vezetője kitért rá: azon túl, hogy a karate bekerült az iskolai kerettantervbe, elfogadták azt a javaslatot is, hogy a következő években ezer iskolában ott legyen a sportág.

A 2018-as felnőtt karate magyar bajnokok:

formagyakorlat (kata):

férfiak: Nagy Botond (KSI)

nők: Sterck Laura (MTK)

férfi csapat: Vasas

női csapat: MTK

küzdelem (kumite):

férfiak:

60 kg: Fehér Péter (Koroibosz)

67 kg: Tadissi Martial (UTE)

75 kg: Hárspataki Gábor (MTK)

84 kg: Hidasi Tibor (UTE)

+84 kg: Molnár Dániel (UTE)

nők:

50 kg: Varga Fruzsina (UTE)

55 kg: Molnár Réka (UTE)

61 kg: Vajda Lilien (UTE)

68 kg: Czagány Dóra (MTK)

+68 kg: Bartha Nikola (BVSC-Zugló)

férfi csapat: MTK

női csapat: UTE

