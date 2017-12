Karácsonyi „mit vegyek fel?”

Az ajándékvásárlás, a süteménysütés és a lakás ünnepi díszbe öltöztetése mellett a megjelenésünkre is gondot fordítunk karácsonykor. Ünneplőben pompázunk, hogy ezzel is kifejezzük, nem mindennap van karácsony. Azt is megkockáztatom, legtöbbünk számára ez az alkalom az ünnepek non plus ultrája.

De mit is válasszunk magunknak, a párunknak vagy épp a gyerekünknek?

Ha biztosra akarunk menni, az elegáns kis feketével nem nyúlhatunk mellé, akár egy nagy családi összejövetelről, akár egy céges rendezvényről legyen is szó. Ha egyszerű darabot veszünk fel, dobjuk fel egy szép ékszerrel vagy az ünnephez méltó selyemsállal. Karácsonykor ugyanis elengedhetetlen a csillogás, ami az öltözetünkön is visszaköszön.

Piros, fekete, fényes

Klasszikus ünnepi szín a fekete mellett a piros is, ezeket aztán akár kombinálhatjuk is egymással, hogy a hatás még lehengerlőbb legyen. Ha pedig igazán bevállalós valaki, válasszon flitteres vagy fényes anyagú, arany vagy ezüst színű szaténselyem ruhát. A párunk öltözhet hozzánk színekben, vagy választhat egy az idei téli divattrendnek megfelelően tengerészkék-barna összeállítást, stílusos kiegészítőkkel.

Bársonyban

A gyerekek esetében elsősorban arra figyeljünk oda, hogy jól érezzék magukat a kiválasztott öltözékben. A kislányok ilyenkor szívesen viselnek olyasmit is, amit a hétköznapokban könnyedén mellőznek, például egy bordó bársonyruhát, a kisfiúk esetében pedig a kissé lezserebb farmer és ing összeállítást feldobhatjuk egy színes csokornyakkendővel.

Kamaszkorú gyerekeknél nincs szükség tippekre, hisz ők egyébként is tökéletesen up to date-ek a divatot illetően.

Divattippek

Sikkes kalapok, sapkák, többfunkciós kardigánok, állatminták és téli alapszínek meglepő kombinációja – ezek lesznek az idei adventi időszak trendjei. Ha te is az utolsó pillanatra hagytad a választást, nem foghatsz mellé azokkal a flitteres, fényes, bársonyos és metálos darabokkal, amikben bárki lehet az éjszaka királynője!

Nyugodtan kísérletezzünk az árnyalatokkal. A fekete-fehér örök klasszikusa mellett dobjuk fel szettünket egy-egy feltűnőbb színnel, mint például a piros vagy az óarany, de a ruhák mintájában is lehetünk merészebbek.

