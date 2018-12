Karácsonyi lakomázás: ügyesen állítsuk össze a menüt!

A karácsony alatt nemcsak a szeretteinkre, hanem magunkra is figyelnünk kell. Az ünnepek alatt hajlamosak vagyunk bűnbe esni, amely negatív hatással lehet a későbbiekben szervezetünkre. Kénytelenek vagyunk odafigyelni étkezésünkre, mert a néhány napos dőzsölés nemcsak plusz kilókat hozhat magával, hanem több napos rosszulléttel is járhat. Lenténé dr. Puskás Andrea a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének adjunktusa, igazgató-helyettese szerint, aki egész évben egészségtudatosan él, figyel arra, hogy milyen típusú élelmiszereket fogyaszt, heti rendszerességgel végez valamilyen fizikai aktivitást, annak a karácsonyi időszakban nem kell lelkiismeret-furdalást éreznie attól, ha a menüsorból jóízűen falatozik. Úgy véli, a mértékletesség gyógyír lehet, ne együnk nagy adagokat, minden finomságból egy-egy keveset. – Nem szükséges addig eszegetni, amíg elérjük a teljes teltség érzetet, ajánlatos az étkezést már hamarabb befejezni. Az ünnepek alatt nagy csábítást jelent a szaloncukor, a karácsonyfán hívogatóan himbálózó csoki függelék és a finomabbnál finomabb sütemények, amelyekkel a háziasszonyok kedveskedni akarnak a családnak. Nagyon nehéz ilyenkor megálljt parancsolni magunknak. Különböző kis praktikákat lehet bevetni, amelyekkel tudatosan kevesebbet fogyasztunk ezekből az édességekből. Jót teszünk magunkkal, ha már eleve kevesebb szaloncukrot vásárolunk, vagy kevesebb féle, kisebb mennyiségű süteményt készítünk – kezdte lapunk tájékoztatását a versenysport koordinátor.

Ünnepi fogások

Sokszor halljuk azt, hogy olyan ételeket és italokat vásároljunk, amelyek nem terhelik meg a szervezetünket, viszont az ünnepek alatt nehéz ennek eleget tennünk. A magyar konyha nagyon színes, fantasztikus ízeket rejt magában, amelyeket a háziasszonyok is szeretnének az ünnepi asztalra varázsolni. Ennek ellenére mégis ajánlatos, ha megpróbálunk olyan menüsort összeállítani, amely könnyedebb ételeket rejt, és a vendégek is szívesen választanak belőlük. – Nehéz ezt megmondani, hogy milyen falatok kerüljenek az asztalra, hiszen mindenkinek eltérő az ízlése és minden családban megvannak azok a hagyományos ételek, amelyek a karácsonyi menüsorban minden évben megjelennek. Sokat jelent például, ha ügyesen válogatjuk össze a különböző fogásokat, emellett az sem mindegy, hogy a húsok mellé milyen köretet készítünk. Karácsonykor jellemzően több halat fogyasztunk, mint egész évben. Nálunk a családban a halászlé az alap. Nagyon szeretem a halat mindenféle formában, de észrevettem például, hogy ajánlatos arra odafigyelnem, hogy ne egyek többféle halételt egymás után. A halászlé után elfogyasztott rántott halszelet egész biztosan nagyon megterheli a gyomrom, ezért inkább másféle húst készítek valamilyen majonézes salátával vagy zöldséggel.

Az italválasztás terén szintén eltérőek az ízlések. Az italok esetében a túlzott alkoholfogyasztásnak lehetnek komoly következményei, így itt is törekedjünk a mértékletességre. A szénsavas italok szintén megterhelők lehetnek, ha előtte jól teleettük magunkat. Amennyiben több édességet fogyasztottunk, utána vizet igyunk és ne valamilyen édes, cukros vagy szénsavas italt – tette hozzá.

Idő, energia

Az igazgató-helyettes szerint karácsonykor, amikor együtt a család mindenki „leereszt”, boldog, hogy a mindennapos rohanás után egy kicsit megállhat, és a szeretteivel lehet. A család körbe üli az asztalt, a finom vacsora alatt elkezdődik a beszélgetés és közben szinte észre sem vesszük, hogy sokkal többet vagyunk képesek enni, mint amennyi tulajdonképpen szükséges. Az asztalnál eltöltött hosszabb idő, a fogások sokfélesége és nagyobb mennyisége miatt valóban van egy olyan érzése az embernek, hogy muszáj enni. Persze a háziasszonyt sem sérthetjük meg, hiszen nagyon sok időt és energiát fektetett abba, hogy a sok finomságot az ünnepi asztalra varázsolja. Talán egy apró trükk lehet, hogy amikor végeztünk az ünnepi menüvel, szedjük le az asztalt és úgy beszélgessünk tovább. Esetleg a karácsonyi vacsora ideje is lehet korábban, így elkerülhető az, hogy a későn elfogyasztott étel, vagy az ezt követő teltség érzet miatt ne tudjunk aludni.

Testmozgás

Bizonyára a legtöbb háziasszonynak csak álom, hogy a karácsonyi időszakot ne a kimerültség és a leterheltség érzése kövesse, viszont vannak tippek, amelyekkel segíthetünk magunkon. A jó szervezés hozzájárulhat a nyugodtabb készülődéshez. Az ünnepi menühöz is elvégezhetjük már korábban a nagybevásárlást, így elkerülhető a sorban állás az utolsó pillanatban. – A halat is meg lehet már napokkal korábban vásárolni, majd lefagyasztani, valamint sok olyan étel van, amit már a szentestét megelőző nap elő lehet készíteni és akkor másnapra már csak a sütés, rántás vagy éppen a főzés marad. Hasonlóan a karácsonyfát is fel lehet már korábban díszíteni, így nem 24-én kell kapkodni. Az ajándékok becsomagolását se hagyjuk az utolsó pillanatra, hiszen annak is van egyfajta hangulata. A karácsonyi készülődés közepette, azért ne felejtkezzünk el időt szakítani egy kis testmozgásra se, sétáljunk mindennap a friss levegőn, menjünk el akár korcsolyázni, vagy aki rendszeresen jár sportolni az, ha teheti, ebben az időszakban se felejtkezzen el erről – mondta végezetül.

– Nagy Emese –

Szeretjük a szaloncukrot

A Budapest Bank legfrissebb, karácsonyhoz köthető költéseket vizsgáló reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a tavalyinál közel 4 ezer forinttal többet, összesen átlagosan 56.355 forintot szánnak ajándékokra a megkérdezettek. A kutatásban megkérdezettek 85 százaléka vásárol szaloncukrot idén, többségük 0,5-2 kilogramm közötti mennyiséget (67 százalék) 1-3 ezer forint (59 százalék) értékben. A válaszadók többsége, 66 százaléka mondta, hogy zselés szaloncukrot mindenképpen vásárol, amelyet a marcipános (37 százalék), a kókuszos (35 százalék) és a vajkaramellás (34 százalék) ízesítések követtek a sorban. Még az ajándékba is csempészünk néhányat.

HBN

