Kaposváron is győzni tudott a DVSE

A találkozó előtt nagyon fogadkoztak a debreceniek, hogy a védekezésre nagy hangsúlyt fektetnek, ennek megfelelően jól is zárt a DVSE. Két perc elteltével emberelőnyhöz jutottak a hajdúságiak, melyet szépen végigjátszva Smitula Gergő használt ki. A negyed derekán sikerült megduplázni az előnyt, Macsi Patrik fórból talált be (0-2). Egészen hét percig maradt érintetlen Kósik Soma kapuja, a negyed utolsó percében azonban Vindisch Ferenc szépített.

A folytatásban is pontatlanok voltak a csapatok, és a kapusok is nagyszerűen védtek. A negyed feléhez érve a Kaposvár egyenlíteni tudott fórból, de Fekete Gergő a következő támadásból a mérkőzés első akciógóljával újra megszerezte a vezetést (3-2). Már csak két perc volt a félidőből, amikor Kovács Gábor úszott meg, és lőtt higgadtan a kapuba, visszaállítva a kétgólos differenciát. A nagyszünethez közeledve felgyorsultak az események, Giorgo La Rosa bombagóljával már három volt közte, melyre Juhász-Szelei Norbert válaszolt. A slusszpoén azonban a cívisvárosiaké volt, Miroslav Bajin időkérése után addig járatták a labdát, míg Fekete az utolsó másodpercben elszakadt emberétől, és a kapuba húzta a játékszert (3-6).

A fordulás után is nagy erőket mozgósítottak védekezésben, Kósik eszén szinte lehetetlen volt túljárni. Ez támadásban is meghozta a DVSE önbizalmát, Dőry Farkas egy percen belül akcióból és fórból is betalált, így tovább nyílt az olló (3-8). Fejős Róbert egy kihagyott fór után egy szabaddobást csent el a kapu közelében, szemfüles gólja után eldőlni látszott a találkozó. Ezt egyedül Sántvay Máté nem gondolta így, aki két emberelőnyös helyzetből is betalált, meghagyva csapatának a minimális esélyt a pontszerzésre (5-9).

Tóth Kristóf centergóljával indult a záró felvonás, sőt Nikola Giga találatával már újra látótávolságon belülre kerültek a hazaiak. Teljesen elvesztette a ritmust a DVSE, Berta József góljával már sorozatban öt találatnál járt a Kaposvár, és még mindig volt hátra három perc (8-9). Helyén volt azonban a debreceniek szíve, előbb Kovács törte meg fórból a hajdúsági gólcsendet, majd Fekete szabaddobásból lezárta a mérkőzést (8-11). A hátralévő 50 másodpercben már nem született több gól, így ha rá is ijesztett a szurkolókra Miroslav Bajin együttese, végül megérdemelt győzelmet arattak.

Forrás: dvse.hu

Kaposvári VK – DVSE 8-11 (1-2, 2-4, 2-3, 3-2)

KVK: Krémer – Giga 1, Berta 1, Tóth 1, Vindisch 1, Juhász-Szelei 1, Telegdy 1 cserék: Sántavy 2, Nemes, Varga, Pataki, Dobos, Lukács.

DVSE: Kósik – Smitula 1, Dőry 2, Durik, Vidovics, Kovács 2, Macsi 1 cserék: Fekete 2, La Rosa 1, Fejős 1, Dienes, Oltean.

Miroslav Bajin: Gratulálok az egész csapatnak, és a szakmai stábnak. Külön köszönöm Sanyi bácsinak a rengeteg segítséget, és Széll Gábornak, hogy a sérülteket rendbe tudta tenni. A kulcs a fórok kihasználása volt, és Kósik Soma megint stabilitást adott nekünk védekezésben, de dicséret jár az egész csapatnak. Volt egy krízishelyzet, amikor öt gólt kaptunk zsinórban, de szerencsére jól sikerült lereagálnunk. Nagyon rég nem nyerünk már Kaposváron, ez nagyon jót tett az öltözői hangulatnak, bár ezzel eddig sem volt gond. Büszke vagyok a fiúkra, de most mennünk kell tovább, a Miskolc ellen mindent meg fogunk tenni a kupában a továbbjutásért.

