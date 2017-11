Kapós a keresztesi határ

A 42-es út Mezőpeterd felőli felüljárója melletti ipari terület az egyik legjobb beruházás a város számára. Elhelyezkedés szempontjából is tökéletes, ugyanis az önkormányzatnak saját földjei voltak ott, és az elkerülő út közelsége miatt a teherautóknak be sem kell menniük a városba, így a forgalom nem zavarja a lakókat. A későbbiekben azonban újabb földeket szeretne vásárolni az önkormányzat, hogy ipari parkot létesíthessenek a helyszínen. Ez ugyanis lehetőséget ad arra, hogy minél több vállalat a városba települjön.

Elindult a kárpitos tanfolyam, garantált a jó munkaerő.” Barabás Ferenc

A jelenleg 17 hektáros terület beépítésére több jelentkező is van, ők már csupán az infrastruktúrális fejlesztések befejezésére várnak. Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere elmondta, az ivóvízhálózatot és a szennyvízelvezetést már kiépítették, a gázvezetékek is elkészültek. Folyamatban van a vízjogi létesítés engedélyezése, a belvízelvezető csatornák is csaknem teljesen elkészültek, valamint lezajlott az utak műszaki átadása, már csak a forgalomba helyezésük van hátra. Két portásépület létesül, tervezik a park körbekerítését.

A szándék megvan

– Az egyik cég korszerű térkőgyárat épített, remélhetőleg november második felében elkezdődhet a termelés. Már csak a telephelyengedélyre várnak, aminek feltétele, hogy az infrastruktúra kiépüljön. Ők mintegy félszáz személyt foglalkoztatnak majd, közülük többen az irodában dolgoznak, illetve a pénzügyekkel foglalkoznak. Lesz köztük gépkezelő és targoncavezető is. A gyártás azonban teljesen automatizált – részletezte a polgármester.

A Piac téren működő, hőszigetelés-gyártással foglalkozó cég jelenleg mérnököket foglalkoztat, illetve ipari varrógépeken dolgoznak még. Ők már nem sokáig lesznek a téren; amint elkészül az ipari park, átköltöznek. Jelenleg 10 személynek adnak munkát, ám a polgármester elmondása alapján szeretnének tovább fejleszteni, és legalább 30 dolgozót alkalmazni. A digitális nyomda is átköltözik a tervek szerint, és 10–15 fővel működik a cég.

Nem mindenki költözik

– A bútorelemeket gyártó üzem a városon belül van, 20 dolgozóval már meg is kezdték a termelést, és szeretnének itt maradni. Tevékenységüket később tényleges bútorgyártással kívánják bővíteni. A foglalkoztatási központ segítségével elindítottunk egy kárpitos tanfolyamot, így garantálva részükre a megfelelő munkaerőt. A képzés helye ráadásul a bútorgyár, így a jelentkezők azokat a munkafázisokat sajátítják el, amelyekre szükség van a cégen belül. Emellett ez kiválasztás is, hiszen a legjobbakat fel is veszik. Ha 20 személyből csak 8–10 kap végleges állást, már az is nagy előrelépés – fogalmazott a polgármester.

HBN

Kevesebb a közmunkás

A polgármester elmondta, jövőre jóval kevesebben vesznek részt a közmunka­programban, a jelenleginél egyharmaddal alacsonyabb lesz a létszámuk, ami annak is köszönhető, hogy több cég települt a város mellé.

A közfoglalkoztatotti jövedelemnél jóval nagyobbak egy vállalatoknál kapható bérek, és egyre többen jönnek rá arra, hogy megéri munkahelyet keresni.

Ennek ellenére a közmunkaprogram nem áll le, a zöldségtermesztéssel, és a parkok rendezésével továbbra is foglalkozni fognak, akárcsak a tésztagyártással és a járdaépítéssel, erre ugyanis folyamatosan szükség van.

