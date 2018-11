Kamujegy 45 ezer forintért Zoránra

FELELŐTLENSÉG VS. POFÁTLANSÁG – ezzel a címmel jelentetett meg a Facebook-oldalán Szabó Béla koncertszervező egy írást, mely arról szól, hogy egy internetes jegyárusító oldal miként használta ki egyes emberek naivitását a kedd esti debreceni Zorán-koncert kapcsán. A bejegyzést szó szerint közöljük:

„Nem szeretnék ünneprontó lenni egy olyan debreceni koncert után, ahol tényleg egy tűt sem lehetett volna leejteni, ahol Zorán és csapata felülmúlta önmagát és korábbi, nem kevésbé sikeres koncertjeit, aminek még most is a hatása alatt vagyok sokadmagammal együtt.

Ez az érzés még egy magamfajta koncertszervezőnek, a „főhős” művésznek és persze a bejutott közönségnek is csak kenegetni tudja nem csak a háját, hanem a lelkét is.

DE!

Értetlenül állok továbbra is az emberi FELELŐTLENSÉG (?) és még inkább az emberei POFÁTLANSÁG láttán!

Jelesül a mai koncertre ismét érkeztek olyan emberek, akik a minden fórumon szembevágóan elérhető és látható figyelmeztetésünk ellenére jobbnak látták, ha a VIAGOGO nevű kalóz jegyportálon keresztül „vásárolnak” jegyet a mai koncertre. Átutaltak úgy 45.000 Ft-ot jegyenként(!!!), hogy legalább a jegyet kapták volna a kezükbe! De nem, csak egy visszaigazolás féle fecnit a befizetésről. És így ideutaztak – messziről, vonattal – a koncertre. FELELŐTLENÜL! A semmire.

A magamfajta koncertszervezőnek és stábjának persze vajból van a szíve és – ha pótszékre is – de beülteti őket, mert hát szegények, nem elég, hogy több, mint ötszörös árat fizettek, meg ide is utaztak és jegy híján még a koncertet se láthassák? Na az már kész infarktus…

Nem értem, hogy miként lehettek ilyen, hiszékenyek, felelőtlenek?

Azt meg végképp nem értem, hogy azok, akik a VIAGOGO-nál ezt a szemét – és ne legyenek illúzióink – előre megfontolt, szándékos aljasságot, POFÁTLANSÁG-ot kitalálták, meddig űzhetik kisded játékukat?

Hol a törvény szigora, hol a szakma tevőleges összezárása és legfőképp hol az emberi hiszékenység, felelőtlenség határa?

Tömegesen ez a helyzet nem kezelhető a legjobb szándékkal sem, erre építeni pedig – jogerősen – jóval több, mint a máséval verni a csalánt!

Osszátok okulásul, hátha ez is segít!” – áll az írásban.

Azóta is üzemel

Tehát mint kiderült, az ominózus oldaltól a 45 ezer forintért – nem mellékesen 8 ezer volt az eredeti jegyár – belépő helyett valami igazolás-féle fecnit kaptak az érintettek, amelyekről a vevők jóhiszeműségből(?), butaságból(?) azt hitték, hogy feljogosítja őket a koncerten való részvételre. Itt csak a szervezők jóindulatán múlott, hogy a kárvallottak nem maradtak le a – számukra minden valószínűséggel életre szóló „élményt” jelentő – koncertről.

Kis utánaolvasással kiderül, az említett jegyárusító oldalhoz kapcsolódó botrányok napjainkra országos méreteket öltöttek, kárvallottak sora jelentkezik azzal, hogy az előre befizetett koncertjegyük, meccsjegyük ellenére nem tudtak bejutni az adott eseményre az iroda hibájából. A károsultak között találjuk például a neves tévés személyiséget, Gundel-Takács Gábort, aki ugyancsak a közösségi oldalán tett közzé egy októberi fényképet, amelyen a Wembley Stadion előtt áll, a szöveg pedig a következő: „A stadionon belül kéne lennem, vettem is jegyet, de nem kaptam meg. Soha ne vegyetek jegyet a Viagogo-tól. Vagy sokkal drágább lesz, vagy meg se kapjátok.”

Az ominózus oldal egyébként most is működik, és továbbra is kínál magyar koncertekre, eseményekre jegyet jókora felárral.

