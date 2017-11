Kamionok között cikáznak a gyerekek Debrecenben

Egymást érik az autók, kamionok között cikázó gyalogosok reggelente Debrecenben, a 4-es főút részét képező Wesselényi utca elején. A járókelők azért mennek az autóknak fenntartott szélső sávban, mert a belvárosi egyirányúsítás keretében átépítik a Vágóhíd utca eleje és a Budai Ézsaiás utca eleje közötti néhány száz négyzetméteres területet, melyet sárga szalagokkal lezártak, a földet pedig fél méter mélyen kiszedték.

Korábban sokan használták az ottani két járdát. Reggelente a szülők azokon kísérték gyerekeiket a Wesselényi utcából nyíló Budai Ézsaiás utcai Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai iskolába, illetve a Budai Ézsaiásból nyíló Irinyi középiskolába. (A Debreceni Rendőrkapitányság is a Budai Ézsaiás utca végében található.)

Néhány centiméterre

Amikor mi egyik reggel – kevéssel az iskolakezdés előtt – ott jártunk, azt láttuk, hogy amikor pirosra váltott a Wesselényi utca elején lévő jelzőlámpa, és néhány másodpercre megállt a három sávon hömpölygő autóáradat, az addig a jelzőlámpánál várakozó gyalogosok a sárga szalag mentén megindultak a Budai Ézsaiás utca felé. A 10-15 tagú csoport a hatalmas kamionoktól, buszoktól, személyautóktól mindössze néhány centiméterre, libasorban közlekedett célja felé. Az autósok egy része dudált, másik része megértően viszonyult a szabályt szegőkhöz. Néhány járókelőt kérdeztünk a helyzetről.

Az egyik maradhatott volna

– Ha majd kész lesz, biztos jó lesz, de addig elég kellemetlen a helyzet – mondta Kovács Gyula, aki 11 éves kislányát kísérve tette meg az autókkal szemben haladva a körülbelül 50 méteres távot. Úgy véli, hogy amíg nem készül el az új járda, valamilyen ideiglenes megoldásról, például pallókról kellett volna gondoskodni. – A Kossuth általános iskolába mennénk, mert nyílt nap van, de itt szabályosan nem is lehet közlekedni – mondta.

Miközben egy középkorú férfi kezében két biciklit magasba tartva egyensúlyozott a lezárt területen, Nagy Sándor arról beszélt a Budai Ézsaiás utca elején, hogy túl sokáig tart ez a lezárás. – Miért kellett mindkét járdát egyszerre felbontani? – tette fel a kérdést.

Az unokáját a Bárcziba kísérő Papp Györgyné arról számolt be, hogy mivel minden nap a Vágóhíd utca felől mennek arra, már kidolgozták a haladás technikáját.

Megvárjuk, amíg az autóknak pirosra vált a jelzőlámpa, és akkor indulunk. Bízunk benne, hogy annyi idő alatt eljutunk idáig. Most nem volt könnyű, mert egy hosszú és nagyon széles katonai autó állt itt, amely mellett alig lehetett elférni. Életveszélyes

Bevallotta, hogy nagyon fél, mert két éve egyszer már elütötte egy autó.

– Ez katasztrófa, agyrém! Megértem azokat, akik ezt itt egyszerre akarják megépíteni, de akkor legalább a szélső sáv felét átengedhették volna a gyalogosoknak – állítja Katona Zsolt. Úgy véli, ideiglenes járda kellene földből, vagy beton kockalapokból.

Életveszély a munkaterületen

A problémával megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt. Azt válaszolták, hogy a csomópontban a Wesselényi utca külső forgalmi sávjának szélesítése, a Vágóhíd utca irányába vezető jobbra kanyarodó sáv építése és az ehhez kapcsolódó közműkiváltás zajlik. A szóban forgó lezárt rész jelenleg munkaterület, ahol nehézgépek mozognak, ezért az ottani közlekedés veszélyes – emelték ki.

Az ideiglenes járdára vonatkozó kérdésre azt a választ kaptuk, hogy az keresztezné a munkaterületet, amin közlekedni szerintük életveszélyes lenne.

Megtudtuk, hogy az új – várhatóan november végére elkészülő – járda, a jelenlegi járda nyomvonalától beljebb, a most kialakítandó kanyarodó sávtól biztonságos távolságban lesz. Állítják, hogy a most zajló munkák nagyban megkönnyítik majd a közlekedést. A munkálatok befejezéséig átmenetileg a lakosság megértését és együttműködését kérték. Hozzátették, hogy a munkaterület várhatóan november közepén kerül olyan állapotba, hogy a gyalogosok azon keresztül is biztonságosan közlekedni tudjanak.

A polgármesteri hivatal hangsúlyozta, hogy a szóban forgó intézmények szerintük addig is kis kerülővel szabályosan, biztonságosan megközelíthetők.

(Szerintünk ehhez a Vágóhíd utca, a Hajnal utca, illetve a belváros felől érkezőknek át kellene menniük a jelzőlámpánál a Wesselényi utca másik, nyugati oldali járdájára. Ott körülbelül 300 métert kell megtenni a Kelettervnél található zebráig, majd átkelni rajta az ötsávos úton. Aztán vissza nagyjából 250 métert a Budai Ézsaiásig. Ez összesen mintegy 600 méter többletet jelentene, amit a jelek szerint csak nagyon kevesen választanak.)

HBN-Orosz Csaba

