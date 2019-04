Kamerák kereszttüzében a komádiak

A szerepüket teljes odaadással és átéléssel közvetítik, a nézők minden egyes előadás után vastapssal jutalmazzák a darabokat. Mindez köszönhető a csoport szorgalmas munkájának és Vmirjánczki Andrea, művészeti vezetőnek. A tagok idén februárban belekóstolhattak a filmforgatásba egy dokumentumfilm készítése során.

Várják a fellépéseiket

Vmirjánczki Andrea közel 20 éve él Komádiban, és azóta töretlenül azon fáradozik, hogy a színészkedni vágyó fiatalokat és felnőtteket különböző darabokban foglalkoztassa, miközben tanítóként is ellátja feladatait az általános iskolában.

– Annak idején egy betlehemes csoportot alakítottam a gyerekekkel, majd később felnőttek is csatlakoztak az ünnepi játékhoz. Olyan sikeresek voltunk, hogy az országos televíziókban is szerepeltünk. Ebből a csapatból később kiváltak a felnőtt tagok és így alakult a Komádi Színjátszó Kompánia – meséli Andrea, aki a két csoport mellett, még az arany minősítéssel jutalmazott Csicseri Borsó Gyermek Citerazenekarnak is vezetője.

Fotó: Rozsik Rita

– A Komádi Színjátszó Kompánia 10 éve alakult, mikor a Közösségi Ház és Városi Könyvtár felkérésére egy vidám, hangulatindító előadással szerepeltünk a szüreti mulatságon. Eleinte minden évben csak erre a rendezvényre készültünk, majd a hírünk másfelé is eljuttatott bennünket, felléptünk többek között Berettyóújfaluban, Biharkeresztesen, Bakonszegen és határon túl is, például Bélfenyéren. Ezekre a településekre és a környező helységekre mindig szeretettel várnak bennünket és alig várják, hogy új darabokat mutassunk be – folytatta a csapat vezetője. A csoport 15 állandó tagból áll, de vannak beugró szereplők is. Általában 15-20 perces komédiákkal készülnek a rendezvényekre, de önálló esteket is szerveznek, ahol egyórás produkcióval szórakoztatják a közönséget. Tavaly a Tűvé tevők című egész estés darabnak három teltházas előadása ment a komádi Moziban óriási sikerrel.

– Színházba járó ember vagyok, ez a szórakozás mellett ihletet is ad. Ha találok egy darabot, úgy írom át az alapötletet, hogy minden egyes tagomnak legyen benne szerepe, mert én mindenkit szeretek foglalkoztatni – mondta Andrea.

Élmény a filmforgatás

Idén februárban hatalmas lehetőséget kaptak a színjátszó tagok, hiszen egy újirázi fellépés alkalmával találkoztak Vojtkó Ferenc forgatókönyvíró, rendező és szerkesztővel, aki felkérte őket egy dokumentumfilm forgatásához szereplőknek. A Médiacentrum Debrecen által elkészített film 1950 és 1951-ben játszódik, amikor Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták és arra kényszerítették a görögkatolikus papokat, hogy térjenek át az ortodox vallásra. Aki nem engedelmeskedett, azokat munkatáborokba vitték vagy kivégezték.

– A film szemtanúk elmondása alapján zajlik, igaz történet. Nekem nagyon rossz szerepem volt, orosz katonatisztet játszottam, aki a szovjet hatalmat testesítette meg. Ezt nehezen éltem meg, hiszen fejbe kellett lőnöm egy papot. A forgató gárda nagyon jó volt, könnyű volt együtt dolgozni velük – mesélte Gulyás János, hozzátéve, hogy eredeti, korabeli öltözékük, fegyvereik és kellékeik voltak.

Seprenyi Sára, 4. osztályos tanuló egy 6 éves kislány szerepébe bújt, akinek a szeme láttára hurcolták el és lőtték le az apukáját: – A filmben nem beszélünk, szemtanúk mesélik a történetet. Anyukám, Seprenyiné Vásári Enikő játszotta a filmbeli édesanyámat, akinek az ölében ülök. Ijedt és szomorú karaktert jelenítettem meg, aki nem érti, miért viszik el az apukáját. Szeretek színészkedni, ezért nem volt nehéz szerepelnem.

Asztalos Péter szintén negatív szerepben „tündökölt”, hiszen egy bíró bőrébe bújt, aki vallatta a katolikus papokat. – A két napig tartó forgatás során több jelenetben is szerepeltem, ahol főként az arcjátékon volt a hangsúly – mondta lelkesen, aki szerint élménynek és tapasztalatnak is nagyon jó volt a forgatás.

Puskás Sándor, Asztalos Péter, Lisztes Csaba és Gulyás János a forgatás alatt | Fotó: Rozsik Rita

Gonosz ápolónőt alakított Nagyné Tarsoly Andrea, akinek igazán kihívás volt ez a szerep: – Mérgező injekciót kellett beadnom egy szereplőnek, ami egy rövid jelenet lesz a filmben. A rendezőtől pontos információkat kaptunk a játékról, így egyszerűbb volt kivitelezni a negatív személyt.

A stáb megdicsérte a Komádi Színjátszó Kompániát, meg voltak elégedve a munkájukkal. Vmirjánczki Andrea sajnos a munkája miatt nem lehetett ott az újirázi forgatáson, de segített a rendezőnek a forgatókönyv alapján kiosztani a szerepeket a saját csapatára, valamint a filmezés közben telefonon koordinálta a csapatot.

A Kárpátaljai Vértanúk című dokumentumfilmet 2019. április 1-jén mutatták be a debreceni Érseki Hivatalban. Hamarosan különböző tévécsatornákon és az interneten is látható lesz majd.

– Rozsik Rita –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA