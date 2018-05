Kálmán Zille döntős helyen végzett Békéscsabán

Békéscsaba adott otthont múlt hétvégén az Olimpici Grand Prix ötödik fordulójának, melyen népes, 19 fős táborral képviseltette magát a Békessy Béla Vívó Klub is. A törpici, gyermek, újonc és serdülő leány, illetve fiú párbajtőr versenyen minden debreceni ifjú helytállt, aminek az egyesület szakmai igazgatója, Serra Bendegúz nagyon örült.

Fotó: Békessy Béla Vívó Klub

– Több indulónknak is ez volt élete első viadala, ehhez képest nem látszott rajtuk a megilletődöttség, mindannyian szépen teljesítettek. Külön öröm számunkra, hogy szinte minden kategóriában volt versenyzőnk, nagy létszámú csapattal utaztunk el, ami azt is jelzi, jó úton járunk az utánpótlás-nevelés terén. A legjobban Kálmán Zille szerepelt, aki végül a hatodik, döntős helyen zárt a gyermek korcsoportban. Nehéz ellenfeleket legyőzve jutott el a legjobb nyolc közé, látszik, hogy kezd egyre érettebben versenyezni. De természetesen van hova fejlődnie, sokat kell még tanulnia, ami nem is csoda, hiszen a magyar párbajtőr utánpótlás mezőny a világon a legerősebb – értékelt a szakvezető.

– Békessy Béla Vívó Klub –

Eredmények

Gyermek Leány Párbajtőr, 109 induló

6. Kálmán Zille, 44. Babinszki Anna, 64. Huszti Hanna, 68. Szabó Panna Éva, 73. Boros Petra, 104. Kiss Nelli, 108. Gajdos Panni

Gyermek Fiú Párbajtőr, 116 induló

29. Nótáros Balázs, 78. Kiss István Ádám, 94. Bolzoni Sebestyén Mario, 106. Kovács Bálint Tamás, 114. Szűcs Edvin, 115. Virágos Sebestyén Imre

Újonc Leány Párbajtőr, 110 induló

55. Kálmán Zille, 73. Kocsis Evelin

Újonc Fiú Párbajtőr, 135 induló

64. Szodoray-Parádi Hunor

Serdülő Leány Párbajtőr, 78 induló

19. Boros Berta, 20 Kálmán Zille, 28. Varga Dóra Lívia, 42. Babinszki Anna, 74. Budai Marianna

Törpici Leány Párbajtőr, 50 induló

39. Oláh Enikő Júlia

VISSZA A KEZDŐOLDALRA