Kalandregénybe is beillene a debreceni néni élettörténete

A pezsgőbontás és a torta felvágása előtt az ünnepelt elmondta: Debrecenben született, de soha nem tudta meg, kik az igazi szülei, nevelőszülők gondoskodtak róla. – Amikor az orvosok azt kérdezik tőlem, hogy a családban előfordult-e szívbaj, tüdőbaj, s a többi, azt szoktam mondani, hogy nem tudom, mert szerelemgyerek vagyok – fogalmazott. Örökbefogadó apukája úgy gondolkodott, hogy a gyerek jobb, ha soha nem tudja meg, kik az igazi szülei.

Felnőttként több kísérletet tett a dolog tisztázására, de mindössze annyit sikerült kiderítenie, hogy cselédlány volt az édesanyja. Anyakönyvi kivonatát egy Fűvészkert utcai hivatalban őrizték, de az a II. világháború során leégett, így megsemmisültek a papírok.

Nevelőszülei a trianoni békeszerződés megkötése után Erdélyből menekültek a megmaradt Magyarországra. Apukája postás volt, anyukája háztartásbeliként élt.

A Csokonaiban tanított

A fiatal Ilona 1951-től 1962-ig a ruhagyárban szalag mellett varróként dolgozott. Ipari szakközépiskolát, majd Nyíregyházán tanárképző főiskolát végzett. Ezután a debreceni Csokonai Gimnáziumban – amely akkor lányiskolaként működött – szabás-varrás gyakorlatot, anyag­ismeretet, gyermekápolást, főzést tanított.

Férjét, aki kántortanítóként indult, tánciskolában ismerte meg. Két fiuk született. – A férjem ragyogó ember, ragyogó koponya volt. Sajnos 42 éves korában meghalt, akkor én 38 voltam, a gyerekeink meg kamaszok.

Fotó: Molnár Péter

Annak ellenére, hogy attól kezdve egyedül nevelte a fiúkat, mindkettőjük egyetemet végzett. A kisebbik Amerikában él, gyógyszerkutatással foglalkozik, a nagyobbik Budapesten lakik és vegyészdiplomát szerzett. Demeter Ilonának jelenleg 5 unokája és 6 dédunokája van.

Amerikai kalandozások

A Csokonai Gimnáziumból ment nyugdíjba 55 évesen. Mivel akkor még nagyon fiatalnak érezte magát, 6-8 évig még Debrecen környéki művelődési házakban asszonyoknak, lányoknak varrást tanított.

Amikor abbahagyta a munkát, és 68 éves lett, felült a repülőre, és elment a fiához San Franciscóba, akinek akkor született gyermeke. – Beleszerettem a gyerekbe, a városba, Amerikába. Mivel gyengén ment az angol, a fiam szigorú parancsba adta, hogy a kicsihez ne beszéljek angolul, hogy ne a rossz kiejtést tanulja meg tőlem. Betartottam. A gyerek azóta felnőtt, Magyarországra jött, és most elsős a budapesti nemzetközi üzleti főiskolán – mesélte. Tíz évet töltött a tengerentúl. Egyebek mellett járt a Golden Gate hídnál, az Alcatrazban, a Niagara-vízesésnél. – Las Vegasban óvatos duhaj voltam, 10 dollárt kockáztattam meg. Nyertem is, vesztettem is, de nem kapott el a szenvedély – ismertette.

Spórolás, féltékenység

Ilona néni az Egyesült Államokban, 79 évesen még egyszer férjhez ment egy magyar származású, 85 éves férfihez. – Akkor kell a lánynak menni, amikor viszik – fogalmazott erről. Kifejtette: a férfi a magyar házba járt. Meghalt a felesége, 3 lánya volt, és nagyon rosszul érezte magát egyedül. Sajnos, a házasság nem sikerült. Néhány hónap alatt kiderült róla, hogy egyrészt maximum csak 1 dollárt szeret költeni, ami ennél többe kerül, az szerinte drága. Másrészt a férfi 3 lánya gyanakvással figyelte Ilona nénit, féltették tőle az örökségüket.

A jót, a szépet észrevenni

Ezután Demeter Ilona azon a San Francisco melletti szigeten, Alamédán, ahol a fia és annak családja lakott, beköltözött egy nyugdíjasotthonba. Aztán hazaköltözött Magyarországra. Előbb Budapesten lakott átmenetileg, majd visszajött Debrecenbe.

– 4 éve vagyok itt, remek emberekkel körbevéve, beilleszkedtem. Baráti köröm alakult ki, pedig ez ebben a korban már nem könnyű – mondta. Azzal zárta a beszélgetést, hogy a félig töltött poharat mindig félig telinek, nem félig üresnek látja. Mindenben a jót, a szépet igyekszik meglátni. Szellemi képességeit elsősorban keresztrejtvényekkel, laptopon zajló internetezéssel tartja karban, de az okostelefon, a szelfi sem fog ki rajta.

– Orosz Csaba –

Öt híján száz Debrecen - Kilencvenötödik születésnapját ünnepli kedden a debreceni Demeter Ilona. Ebből az alkalomból a Nagyerdei körút 64. alatti Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthonában Mazsu János önkormányzati képviselő és Siposné Hüse Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatárs... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA