Kajak-kenu vb – Jól kezdett a két 500-as kajaknégyes

A férfiak – Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli István – elsőre ugyan kiugrottak, de a visszalövés után másodszorra is jól jöttek el a rajtból, s végig vezetve, a célba közel egy hajóhossz előnnyel érkezve nyertek. Korábban a nagy rivális németek és spanyolok is megnyerték előfutamukat, így a magyarokhoz hasonlóan ők is kihagyhatják a középfutamot, s készülhetnek a vasárnapi döntőre.

A Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra alkotta női kvartett – amelynek mind a négy tagja szerzett már legalább egy aranyérmet Montemorban – ugyancsak megspórolta magának a második fordulót, az előfutamban félgőzzel elért első hely után ugyanis máris finalista.

A Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenus duó is előfutamozott fél kilométeren, második lett, s ebben a számban ez ugyancsak döntőt ért. Folytatás vasárnap.

A 200 méteres előfutamokból ugyanakkor egyik magyar egység sem tudta egyből a döntőbe verekedni magát, igaz, Lucz Dórának és a korábban Balaska Márkkal párosban aranyérmes Birkás Balázsnak (mindkettő K-1) erre nem is volt lehetősége. Birkás ezzel együtt megnyerte futamát, míg Lucz másodikként ért be a címvédő és olimpiai bajnok új-zélandi Lisa Carrington mögött. Ők ugyanúgy a középfutamban folytatják majd vasárnap délelőtt, mint az első pályáján negyedik Korisánszky Dávid (C-1) és a szegediek vb-újonc duója, a hatodik hellyel bemutatkozó Nagy Bianka és Molnár Csenge (C-2). Utóbbi két számban az első három hely automatikus fináléba kerülést ért.

Szombaton zárásként a Balla Virág, Takács Kincső kenus duó szállt vízre a magyarok közül, a győri egység az új olimpiai szám, az 500 méter páros második középfutamában fölényesen nyert, így a vb utolsó napján éremért küzdhet.

A vasárnapi zárónapon 13 döntőt rendeznek a világbajnokságon. Magyarország eddig öt arany- és egy bronzérmet gyűjtött.

– MTI –

A további program magyar idő szerint

vasárnap:

200 és 500 méteres középfutamok 11.00

200 és 500 méteres döntők 13.00

5000 méteres döntők 16.00

