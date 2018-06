Kajak-kenu Eb – Egy arany, egy ezüst és két bronz a mérleg 200 méteren

A sprinterek közül elsőként a szerb fővárosban már két aranyéremnél tartó kajakos Kozák Danutának lehetett szorítani, aki nagyon erős mezőnyben próbált újabb dobogós helyet szerezni. A rajt a lengyelek olimpiai ezüstérmesének, Marta Walczykiewicznek sikerült a legjobban, s az előnye végig meg is maradt. Az ötszörös ötkarikás bajnok Kozák nagyot harcolt, s végül másodikként ért a célba dán riválisa előtt, s ennek láthatóan nagyon örült.

Belgrád, 2018. június 10. Dudás Miklós, Kuli István, Tótka Sándor és Molnár Péter (b-j) mutatja bronzérmét a férfi kajak négyesek 500 méteres döntőjének eredményhirdetésén a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2018. június 10-én. | MTI Fotó: Kovács Tamás

“Nagyon gyors volt az egész. A rajtom lehet, hogy nem sikerült olyan jól, mint a 200-as versenyzőknek, de utána jöttem nagyon. Talán ha kicsit nagyobb a szél, Martát is beérem. De nagyon örülök a második helynek” – nyilatkozott Kozák, hozzátéve: boldog, hogy újra versenyezhet az ellenfelekkel, s pár nap szünet után kezdi a felkészülést a második hazai válogatóra.

A férfiak ugyanezen számában Birkás Balázsnak hasonlóan erős ellenfelekkel, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmesekkel kellett felvennie a harcot. A 22 éves szegedi kajakos egy jó rajtból “építkezhetett”, de a táv második fele nem sikerült számára igazán jól, így végül – talán már a későbbi páros döntőre tartalékolva – a kilencedik helyen ért be a célba.

Később aztán honvédos társával, Balaska Márkkal címvédőként és világbajnokként vízre szállva javított. A remek rajtot követően sokáig az újabb győzelemért is harcban voltak, de végül a tavalyi vb-n második spanyolok és harmadik szerbek mögött néhány centivel lemaradva harmadikként csaptak be a célba.

“Sajnos nem tudtuk megtartani az Európa-bajnoki címünket, de a négyes válogató elvonta a figyelmünket erről a számról, nem tudtunk rá igazán készülni. Reméljük, a vb-n jobban tudunk majd teljesíteni. Ezután csak kétszázazunk, kőkeményen fogunk készülni” – nyilatkozott Balaska.

Belgrád, 2018. június 10. Medveczky Erika (b) és Csipes Tamara mutatja ezüstérmét a női kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2018. június 10-én. | MTI Fotó: Kovács Tamás

A nők K-2-es számában a világbajnoki címvédő Hagymási Réka, Szabó Ágnes duó ezúttal is jól versenyezett, de a dobogóról leszorult, negyedik lett.

A kenusoknál a délelőtt 500 párosban aranyérmes Balla Virág – aki a múlt heti hazai válogatón verhetetlennek bizonyult – az új olimpiai számban, C-1-ben remekül helytállt, orosz és lengyel riválisa mögött a harmadik helyet szerezte meg, így újabb számban állhatott fel a dobogóra.

“Próbáltam menni az élen haladókkal. A rajtom még nem az igazi, és nagyon örülök ennek a bronzéremnek” – mondta a győriek mindig mosolygós, 23 éves sportolója.

Később párjával, Devecseriné Takács Kincsővel párosban ő is javított, ezen a távon is legyőzhetetlenek voltak, szinte mintaszerű pályát produkálva utasították maguk mögé a mezőnyt.

“Ez egy álomfutam volt, nagyon jó érzés volt végigjönni, mintha behúztak volna a célba” – mondta Takács Kincső. Balla elárulta: mivel ő már az ereje végén járt, ez a győzelem nagyrészt Takácsnak volt köszönhető.

A férfiak kenu kettes számában Hajdu Jonatán és Fekete Ádám délelőtt 500-on hajszállal maradt le a dobogóról – Hajdu mérgében el is törte a lapátját a célba érkezés után -, s most mindenképpen előrébb szerettek volna lépni. Tavaly az Eb-n, majd a vb-n is harmadikak lettek 200-on, és most sem jött össze az érem. Sokáig a második helyen haladtak, a hajrájuk azonban nem sikerült jól, és a hajót sem rúgták be jó ütemben, így végül ötödikek lettek.

Egyesben Takács Mihály a B döntőben szerepelt, ott az ötödik helyet szerezte meg, így összesítésben 14.-ként zárta a kontinensviadalt.

később:

5000 méteres döntők:

férfi K-1 (Varga Ádám) 15.20

férfi C-1 (Kiss Tamás) 15.50

női K-1 (Takács Tamara) 16.30

női C-1 (Lakatos Zsanett) 17.10

Eredmények

férfiak:

K-1, Európa-bajnok:

Carlos Garrote (Spanyolország) 34.655 mp

2. Arturas Seja (Litvánia) 34.783

3. Marko Dragosavljevic (Szerbia) 34.801

…9. Birkás Balázs 35.515

K-2, Európa-bajnok:

Saul Craviotto, Cristian Toro (Spanyolország) 31.250

2. Nebojsa Grujic, Marko Novakovic (Szerbia) 31.388

3. BALASKA MÁRK, BIRKÁS BALÁZS 31.600

C-1, Európa-bajnok:

Zaza Nadiradze (Georgia) 39.200

2. Ivan Stil (Oroszország) 39.224

3. Artyom Kozir (Fehéroroszország) 39.468

…14. (a B döntőben 5.) Takács Mihály

C-2, Európa-bajnok:

Alekszandr Kovaljenko, Ivan Stil (Oroszország) 35.919

2. Hleb Szaladuha, Gyenyisz Mahlaj (Fehéroroszország) 36.139

3. Arsen Sliwinski, Michal Lubniewski (Lengyelország) 36.475

…5. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám 36.653

nők:

K-1, Európa-bajnok:

Marta Walczykiewicz (Lengyelország) 39.697 mp

2. KOZÁK DANUTA 40.023

3. Emma Jörgensen (Dánia) 40.199

K-2, Európa-bajnok:

Teresa Portela, Joana Vasconcelos (Portugália) 37.055

2. Natalja Podolskaja, Vera Szobetova (Oroszország) 37.083

3. Dominika Wlodarczyk, Katarzyna Kolodziejczyk (Lengyelország) 37.147

4. Hagymási Réka, Szabó Ágnes 37.243

C-1, Európa-bajnok:

Aleszja Romasenko (Oroszország) 45.726

2. Dorota Borowska (Lengyelország) 46.222

3. BALLA VIRÁG 46.470

C-2, Európa-bajnok:

BALLA VIRÁG, DEVECSERINÉ TAKÁCS KINCSŐ 42.730

2. Aljona Nazdrova, Kamila Bobr (Fehéroroszország) 43.247

3. Irina Andrejeva, Aleszja Romasenko (Oroszország) 43.374

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA