KAI és termékei

A legrégebbi japán késeket a Nara korra vezetik vissza, de feltehetően már ezelőtt is használtak késeket. Kezdetekben a katanák kovácsolt, edzett acél anyagából készültek, amit a mai napig még gyártanak. A hagyományos japán kések egyoldali pengeéllel rendelkeznek, ezért hagyományos késélezőkkel nem lehet őket karbantartani. Ezekhez a típusú késekhez általában speciális köszörűket használnak. A napjainkban kapható kések már rozsdamentes acél éllel készülnek, ezért vágási technikája a legprofibb munkát eredményezi.

A KAI márkacsoport egyik kiemelkedően magas minőségű eszközei a kések. Ezek a termékek nagyon népszerűek a szakácsok körében. Nem véletlenül, hiszen professzionális eszközök kimagasló minőséggel, az élek hibátlanságáról nem is beszélve. A Chefs.hu weboldalán és üzletükben rengeteg KAI termékkel találkozhatunk. Ez a márka ugyanis nemcsak késeket, hanem számos más konyhai eszközt is forgalmaz. A márkán belül is találhatunk számos típust, többek között: filéző, szakács, santoku és kenyérvágó késeket, valamint késélezőket, élvédőket, fenőköveket és késtartó táskákat.

Jó ötlet lehet például egy japán filézőkés beszerzése vagy egy kenyérvágó késé, hiszen mindegyik típusra szüksége van egy szakácsnak a mindennapi munkája során.

A Shun sorozat kései, mint amilyen a KAI Shun Santoku kés, a legkiválóbb eszközök közé tartoznak. Kétféle acélból készülnek, ezáltal lesz tökéletesen sokáig éles a munkaeszközünk. Minden shun kés egyedi tervezésű, szinte egy műalkotásnak számít. Markolata laminált pakkafa.

A KAI shun késtartó táskáról is írnánk néhány szóban, mivel a tökéletes kés mellé elengedhetetlen a hozzá illő késtáska beszerzése. A táskában 9 vagy 8 kés tárolására van lehetőség, ideális a professzionális séfek számára, hiszen ebben a táskában könnyen és praktikusan szállíthatja eszközeit. Tisztása anyagából eredően egyszerű.

Az egyes típusú késfajtákról még annyit említenék meg, hogy a japán vendéglátásban speciális késeket használnak, ezért egyes vendéglátó helyeken más kínálatot láthatunk. Reméljük, sikerült bemutatnunk a japán kések és kiegészítők előnyeit. A KAI termékek elérhetőek a Chefs.hu kínálatában online és üzletükben is.

– PR cikk –

