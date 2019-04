Kabán ünnepeltek a tűzoltók

A tűzoltók védőszentje ünnepén az emlékezésre külön is okot adott, hogy a vendéglátó város önkéntes tűzoltó egyesülete az idén 130 esztendős. A főtéren megtartott ünnepi összejövetelen ott voltak a megye tűzoltóinak képviselői, polgármesterek, Hajdú-Bihar vezetői is. Tiszteletüket tették a lengyel és a román tűzoltók is.

– Nem feledkezhetünk arról, hogy a katasztrófavédelemben dolgozók a védelmezőink – ezt Szegi Emma, a vendéglátó város polgármestere mondta köszöntőjében, aki mások mellett Adytól és Goethétől idézett a tűzoltók munkáját bemutató, tetteiket dicsőítő versrészleteket, mondatokat.

A megyei ünnepségen ott volt Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita is. Ő Szent Flóriánt ábrázoló ikont ajándékozott a tűzoltóknak.

Állandó alkalmazkodás

– A mai kor tűzoltói Szent Flórián oltalma alatt őrködnek a bajba jutott emberek felett a tűz, a baleset, a vihar, az orkánerejű szelek, a pusztító esők hatásától védve az embereket – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Kovács Ferenc. Kitért arra is, hogy a mai Ausztria középső részén született és élt Szent Flóriánnak ma már az egész világon ismert a közösségért vállalt önfeláldozása. – Az önkéntes tűzoltóságokat pedig – folytatta a dandártábornok – a közösségért vállalt önfeláldozás hozta létre. Kabán 130 évvel ezelőtt alapították meg a tűzoltóságot, és a többi ilyen szervezetet a megyében szinte mindenhol ekkor hozták létre. Megalakulásuk óta mindig alkalmazkodtak a társadalomhoz, a közösséghez, vigyázták az emberi életet, az értékeket, ha kellett, az életük árán is. A mai kor tűzoltói is ezt teszik. 2018-ban a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén 3 ezer 509 tűzoltói esemény történt. Beavatkozást igénylő tűzeset 852, műszaki mentés 1296, kiérkezés előtt felszámolt eset 217, szándékosan megtévesztő jelzés 47, utólagos jelzés 62 és téves jelzés 1035 volt. Kaba önkéntes tűzoltósága 10 alkalommal végzett önálló kárfelszámolást.

130 éve biztonságban

– A katasztrófavédelemben dolgozók megérdemlik, hogy hálával adózzunk nekik a köz érdekében tett munkájukért. A tűzoltás lélekemelő, egész embert igénylő küzdelem. A tűzoltó segítőkész, segítséget adó, gyakorta életveszélyes helyzetekben tevékenykedő személy, aki tettével vívja ki a köztiszteletet – mondta Szegi Emma, Kaba polgármestere, majd a helyi viszonyokra tért rá. – A Kabán élő emberek 130 éve biztonságban tudhatják magukat, mert egy olyan önkéntes tűzoltó egyesület működik a településen, amelynek tagjai elkötelezetten végzik munkájukat, folyamatosan fejlődnek eszközeikben, tudásukban.

Szilágyi Attila, a helyi önkéntes tűzoltó egyesület vezetője részletet olvasott fel a kabai tűzoltók 130 évvel ezelőtt lejegyzett alapszabályából, majd megállapította, hogy az a mai napig szó szerint érvényes.

