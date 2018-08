K1: Kálucz Martin, a küzdelem szerelmese

Az elmúlt hónapokban önhibáján kívül három összecsapása is meghiúsult Kálucz Martinnak, a Taskó Fighting Racing Team 25 éves, bevállalós harcosának.

Super Fight

– A szlovákiai és a lengyelországi találkozón egyaránt sérülés miatt maradt el, míg Franciaországban szervezési problémák léptek fel. Ez utóbbi különösen bosszantó, mert egy világbajnoki címmeccs­től estem el így. A következő megmérettetésem most szombaton lesz Tatabányán, ahol egy már hagyományosnak mondható küzdősport gálán – egy K1 Super Fight keretében – Busai ­Gergellyel csapok majd össze. Busai elég komoly név a hazai K1-es mezőnyben, muaythai alapjai vannak, és jó eredményekkel büszkélkedhet. Nyolcvanhárom kilóban küzdünk meg, jelenleg még fölötte vagyok, de a hétvégére hozni fogom a súlyhatárt. Folyamatosan edzésben vagyok, de most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a jó szervezésnek köszönhetően volt időm felkészülni a találkozóra, amely már a bejáratott módon zajlott: az alapozás során nagy hangsúlyt fektettünk a megfelelő erőnlét megszerzésére, aztán megkezdtem a kesztyűs edzéseket. Azt kell mondjam, ez a ritka kivételek egyike, mert sokszor csak napokkal, vagy jó esetben egy-két héttel a harc előtt tudjuk meg, hogy hol és kivel csapunk majd össze. Természetesen egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi idő jut ráhangolódni egye-egy meccsre. Sajnos az utóbbi időszakban nem csak a honi tornák, hanem a versenyzők is megfogyatkoztak, ami megnehezíti a felkészülést, hiszen nincs elegendő edzőpartner – meséli a harcos.

Lépcsőfok

Kálucz tréningjeit évek óta Lókodi Attila irányítja, akivel remek kapcsolatot ápol, melynek is köszönhetően kiválóan tudnak együtt dolgozni. – A szombati összecsapást egy lépcsőfoknak tekintem a novemberi, Bécsben megrendezett MMA-meccsemre, melyet majd egy török sráccal vívok meg. Nagyon várom, mert számomra a ketrecharc az igazi, az az én valódi közegem. Még mindig csak 25 éves vagyok, a küzdősport a szerelmem, szeretném megmutatni mindenkinek, hogy az elmúlt időszakban mennyit fejlődtem erőnlétileg, technikailag és mentálisan is. MSz

