Junior uszonyosúszó Eb: újabb négy magyar érem

Akárcsak a nyitónapon a lányok 100 méteres uszonyos gyorsúszó számában, 200-on is két magyarnak került a nyakába érem. A kaposvári Hamlin Dorothy ezúttal is a második helyen végzett, csak most Stadler Csenge ért célba mögötte harmadikként.

Hamlin Dorothy és Stadler Csenge | Fotó: NVESZ

A fiúknál ugyanebben a számban Lengyeltóti Bence is felért a dobogóra, és szintén a harmadik helyet szerezte meg – ráadásul remek junior országos csúccsal – Kiss Blanka a 100 méteres búvárúszás döntőjében.

Bravúros módon a lány 1500 felszíni úszás során két magyar is országos rekordot ért el. Ez úgy volt lehetséges, hogy Hajnács Lili megjavította az eddig fennálló junior csúcsot, míg az ifjúsági korú létére a válogatottba került Varga Jázmin időeredményével az ifi országos rekordot írta át.

Junior uszonyosúszó Európa-bajnokság, a 2. nap magyar eredményei:

Lány 100 m búvárúszás: 3. Kiss Blanka (junior országos csúcs)

Lány 1500 m felszíni úszás: 4. Hajnács Lili (junior országos csúcs), 6. Varga Jázmin (ifjúsági országos csúcs)

Lány 200 m uszonyos gyorsúszás: 2. Hamlin Dorothy, 3. Stadler Csenge

Fiú 200 m uszonyos gyorsúszás: 3. Lengyeltóti Bence, 7. Kocsis Marcell

Lány 200 m felszíni úszás: 6. Kothencz Petra

