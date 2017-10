Junior golf akadémia és képzési központ épül

A beruházás célja az, hogy Magyar Golf Szövetség – a kormánnyal egyetértésben – sportág népszerűsítésének és fejlesztésének érdekében akadémiai szintű képzést nyújtson a jövő generációjának – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A vasárnapi alapkőletételnél Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Szivek Norbert, a Magyar Golf Szövetség elnöke és Szórád György, az Alcsútdoboz melletti Máriavölgyben található Pannonia Golf and Country Club vezetőségi tagja működött közre.

“A Pannonia Junior Akadémia növendékei már most bizonyították, hogy tehetségükkel és kitartásukkal képesek lesznek a magyar golfot nemzetközi sikerre vinni, hiszen a Pannonia Junior Akadémia már ma is a legsikeresebb utánpótlás-nevelő műhely – idézte a klub tájékoztatója Szabó Tündét. – Ahhoz azonban, hogy még hatékonyabb alapokon tudhassuk, olyan akadémia szintű lehetőséget kell kínálnunk, mely az infrastrukturális feltételekkel lehetővé teszi az utánpótlás folyamatos képzését, minél több gyermek és fiatal bevonását a sportba. A beruházás közelebb hozza azt a reményt is, hogy a 2020-as tokiói olimpián magyar golfozó is ott legyen ” – mondta a sportért felelős államtitkár, aki azt is kiemelte, hogy “a magyar sport eredményességének megtartása és erősítése, az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód megtartása, valamint az utánpótlás-nevelés kiemelt társadalmi érdek”.

A képzési központ felépüléséhez a kormány 100 millió forintot biztosít, a Pannonia Golf and Country Club pedig további 70 milliós önerővel járul hozzá.

– MTI –

