Junior Bowls: ezüstöt szerzett a Gladiators

Hűvös, ám napos délután és körülbelül kétszáz néző fogadta a Gladiátorok és Kolomposok csapatát a Junior Bowlon, a debreceni DASE pályán, ahol mind a két csapat történelemírásra készült, hiszen egyikük sem nyert még U19-es bajnokságot. Az összecsapást Lóczy Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője indította el, ő végezte el az ünnepélyes kezdőrúgást. Ezután a Budapest Cowbells is útjára indította a malacbőrt, amit gyorsan vissza is szereztek. Az első akciójukat pontokra váltották Dániel Márk mezőnygóljával (0-3). A Gladiátorok azonnal válaszoltak: egy szépen felépített drive után Boruzs Kevin 20 yardos elkapásával fordítottak a cívisvárosiak. Kovács Ádám extrája a kapufát találta el (6-3). Ezt követen a védelmek parádéztak. Sem a Cowbells, sem a Gladiators nem tudott jelentősen előrehaladni a pályán. így maradt a 6-3-as különbség a szünetre.

A harmadik negyedben is inkább a védelmek domináltak, viszont a Cowbells-nek sikerült egyenlítenie, ismét Dániel Márk értékesített egy mezőnygólt (6-6). Az utolsó negyedre fordulva újra a védelmek kerültek a középpontba. A játékrész elején Szüts Bence szerzett egy interceptiont, amivel jó mezőnypozícióba kerültek a fővárosiak. Ezután Boruzs Kevinnek is sikerült lelopnia a levegőből Kelemen Marcell átadását, ám ezt a Gladiátorok nem tudták pontokra váltani. A találkozó végéhez közeledve Kelemen jó passzokat osztott ki csapattársainak, amivel a Cowbells ismét közel került az end zone-hoz. Fél perccel a vége előtt pedig Dániel Márk újfent a labda mögé állt, azok után, hogy két komolyabb görcsöt is kapott. A fiatal rúgó a két kapufa közé talált: 6-9. A maradék 28 másodperc már nem volt elég ahhoz, hogy pontokat szerezzen a Gladiators, így a Budapest Cowbells nyerte meg a találkozót.

Németi Soma is nagyot küzdött | Fotó: Szolnoki Annamária

„Az első félidőben jól játszottunk, de nagyon sok pontot hagytunk a pályán” – értékelt Szűcs Botond, a Gladiators vezetőedzője. – „A második félidőben az offense egyre gyengébben szerepelt. A védelem erőn felül teljesített, és az, hogy nem engedtünk touchdownt a legerősebb támadósor ellen, őket minősíti. Nagyon sokat jelentett számunkra, hogy olyan sokan jöttek szurkolni a csapatnak. Talán a srácok az elején egy picit meg is illetődtek tőle a mérkőzés elején. Lehet, hogy ez egy extra nyomás volt, de nincs jobb, mint hazai közönség előtt játszani. Ez érződött is, mert volt két olyan támadása az ellenfélnek, amikor későn adták fel a labdát, ami annak köszönhető, hogy a közönség a hangerejével megzavarta a Cowbells játékosait.”

A találkozó legjobbjának a Budapest Cowbells elkapóját és rúgóját, Dániel Márkot választották.

Gladiators-Budapest Cowbells 6-9 (6-3, 0-0, 0-3, 0-3)

Pontszerzők: Boruzs Kevin 1 TD, illetve Dániel Márk 3 FG

– Debrecen Gladiators –

