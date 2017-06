Júliustól lép hatályba az új jövedéki törvény

Tavaly fogadta el az Országgyűlés az új jövedéki törvényt, amely számos változást hoz a jövedéki szabályozásban. Az egyik legfontosabb egyszerűsítés, hogy a sokféle adóraktári engedély típus helyett az új szabályozás egyféle adóraktári engedélyt ismer, azonban jövedéki termék továbbra is adóraktárban állítható elő és tárolható az adófizetésig.

Új tevékenységként jelenik meg a borászati üzemengedéllyel rendelkező gazdálkodó, azaz a „kisüzemi bortermelő”, aki önállóan vagy más borászati üzemmel jogi és gazdasági kapcsolatban teljesíti a jogszabályban meghatározott feltételeket. A kisüzemi bortermelő bérmunkát, bértárolást nem végezhet és csak előzetes bejelentést követően szállíthat adófelfüggesztéssel csendes bort (szőlőbor) és palackos erjesztésű habzóbort más adóraktárnak.

Lényeges változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be. Kivétel azonban az adóraktárból vagy kisüzemi bortermelőtől történő beszerzés, maximum 200 ezer forintig. A jövedéki törvényben meghatározott esetekben változatlanul jövedéki biztosítékot kell nyújtani. A fix összegű jövedéki biztosíték mellett azonban megjelenik a változó összegű jövedéki biztosíték fogalma is. Ez kedvezmények alkalmazását is lehetővé teszi, ezáltal bizonyos feltételek teljesülése esetén az eredeti jövedéki biztosíték összege alacsonyabb lehet.

