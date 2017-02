Júliusig Javier Sabaté irányíthatja a férfi kézilabda-válogatottat

“Nincs még döntés, de el tudjuk képzelni, hogy Sabaté mester továbbvigye a válogatottat” – mondta Kersch Ferenc, a magyar szövetség (MKSZ) főtitkár-helyettese a Sport TV csütörtöki, Mai helyzet című műsorában.

Javier Sabaté szerződése kedden lejárt, az MKSZ pedig szerdán bejelentette, hogy július 1-től a svéd Ljubomir Vranjes veszi át a szövetségi kapitányi posztot, aki egyben a Telekom Veszprém vezetőedzője is lesz 2020. augusztus 31-ig. A csapatnak azonban júliusig is szüksége van szakvezetőre, ugyanis négy Európa-bajnoki selejtezőt játszik májusban és júniusban.

Kersch Ferenc hozzátette, köszönettel tartoznak a spanyol edzőnek, aki nehéz helyzetben vette át a válogatottat, de kijutottak a világbajnokságra, ahol teljesítették az elnökség által kitűzött elvárást, a negyeddöntőbe jutást. “Éppen ezért felvetődik a lehetőség, hogy Javier Sabaté továbbvigye a válogatottat. Azt gondolom, a munkája alapján ezt meg is érdemelné, de egyelőre ezek a tárgyalások még nem zárultak le. Április előtt nem lesz válogatott program, úgyhogy erről még nem tudok konkrétumot mondani, de egyeztettünk vele” – nyilatkozta.

A főtitkár-helyettes elmondta, hogy már tavaly februárban megkeresték a szerb származású Ljubomir Vranjest, és német klubját, a Flensburgot, de akkor még csak puhatolózó tárgyalásokig jutottak.

“A női kapitánnyal is megállapodtunk, ott is Tokió a végső cél, most sincs olyanfajta elvárás a kapitánnyal szemben, hogy ha a következő világversenyen nem végeznénk a legjobb nyolc között, akkor megszüntetnénk a kontraktust” – nyilatkozta a sportvezető, aki közölte, hogy a szerződés részleteit üzleti titokként kezelik.

Kersch Ferenc elmondta azt is, ha nem Vranjesről lenne szó, tartották volna magukat ahhoz az elvhez, hogy a szövetségi kapitányt főállásban alkalmazzák, de úgy gondolják, a klasszis edző plusz motivációt tud adni Veszprémben és a magyar válogatottnál is, az a probléma pedig áthidalható lesz, hogy egyidejűleg egy klubcsapatnál is tevékenykedik.

– MTI –

