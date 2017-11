Jubileumot ünnepeltek Berettyóújfaluban

A rendezvényen Dohos László Liszt-díjas katonakarmester, a Magyar Honvédség nyugalmazott főkarmestere, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke példaértékűnek nevezte a fél évszázados fúvószenekar munkáját.

© Fotók: Molnár Péter

– A Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar minden valaha volt tagjának kijár a tisztelet, akiknek azt köszönhetjük, hogy a fúvószenekar világszerte ismert lett. Több mint háromszáz egykori zenekari tagot sikerült elérnünk, akik közül vannak, akik személyesen, és akadnak, akik csak lélekben vannak most itt velünk – mondta Gyula Ferencné, a Fúvószenekarért Alapítvány Kuratóriumának elnöke a Kabos Endre Sportcsarnokban rendezett ünnepségen. A zenekar amellett, hogy öregbítette Berettyóújfalu hírnevét, az európai fúvósmuzsika nagykönyvébe is beírta magát. Nemzetközi szakmai sikerein túl a közösségépítő ereje is kiemelkedő. – Egészen biztosan sok baráti kapcsolat talál ma újra egymásra. Azok, akik valaha tagjai lehettek a zenekarnak, minden bizonnyal jobb emberek lettek, számtalan közösségi élményt, valamint egzisztenciát, hírnevet és elismerést szereztek. Közös öröm ez számunkra, és az a feladatunk, hogy gondoskodjunk a megfelelő zenei utánpótlásról – mondta a város polgármestere, Muraközi István.

HBN–VK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA