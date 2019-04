Jubileumi gálameccset rendez a DHK

Debrecen – Idén töltötte be harmincadik életévét a Debreceni Hoki Klub. Az egyesület nagyszabású gálamérkőzést szervez az évforduló tiszteletére,az Old Stars vs. Young Stars derbire április 27-én, szombaton 18 órai kezdettel kerül sor a Debreceni Jégcsarnokban – írja közleményében a DHK.

A DHK ifjú titánjainak együttese a junior csapatra épül, az Old Stars palettája jóval színesebb, keretük több nemzedéket foglal magába. A 23 játékos között ott lesznek az OB II-es korszak meghatározó játékosai, például György József, György István és Máthé Csaba, Molnár Zsolt, Razov Igor, Szokolov Misa és még sokan mások. Ugyancsak népes a közelmúltban edzővé avanzsált játékosok névsora, az egykori ellenfelek közül az Old Stars keretben van Kecskeméti Áron, valamint első válogatottunk, a jelenleg is aktív Könczei Áron. A tavalyi „főpróba” bebizonyította, hogy izgalmas, hajtós meccsre lehet számítani, ami igazi csemegének ígérkezik a közönség számára. Reméljük, hogy legalább néhány csere erejéig újra összeáll az ellenfelek álmait oly sokszor romba döntő György István – Salánki Attila – György József sor, Igor Razov megmutatja kivételes technikai képességeit, csak úgy, mint a

debreceni mezben régen látott Könczei Áron. Ugyancsak kíváncsian várjuk a svéd légiósok, Jan Bylesjö és Stefan Falk bemutatkozását. A közelmúlt sztárjai biztosan nem fogják könnyen adni magukat, lefogadható, hogy a játékuk nagy élmény lesz, úgy a tanítványaik, mint a nosztalgiázni vágyó szurkolók számára. Amennyire tudni lehet, az Old Stars játékosai nyugodtan készülődnek az újabb megmérettetésre, a fiataloknak viszont fel kell kötni a nadrágszárat, hogy helyt tudjanak állni tanítómestereikkel szemben. Mivel a jó hangulat alapja a közönség, ezért szeretettel várják a szurkolókat, hogy buzdítsák a két debreceni csapatot.