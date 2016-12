Józan jövőnk

S menyire igazuk volt a kétkedőknek! Valamelyik munkásköltő, akár új szöveget is rittyenthetett volna az induló dallamához. Mondjuk azzal a refrénnel, hogy a jövő azé, aki megfizeti. A megénekelt munkások ugyanis egykori fényesre kihozott jövőjükből legfeljebb az állandó anyagi gondoktól időszakonként mentes, úgy-ahogy konszolidált életvitelre pályázhatnak némi eséllyel. Pályázni és nyerni ugyanakkor messze nem ugyanaz. Legfeljebb azok a technikai vívmányok tejednek majd el tömegesen körü(n)kben, mint most a telefon, régebben a tévé, amellyel nem néhány millió, hanem több milliárd földlakótól lehet profitot remélni. Kijózanító történelmi tapasztalat ugyanis, hogy az emberi civilizáció legnagyszerűbb, legszükségesebb vagyis az élet minőségét, sőt hosszát érdemben javító találmányainak csak a gazdagok, sőt a leggazdagabbak lesznek, lehetnek a valódi haszonélvezői. Születhetnek például ma még ismeretlen, életmentő orvosi eljárások, gyógyszerek, a beteg embert szinte szó szerint kicserélő mesterséges szervek. Születni is fognak, mint ahogyan közben pár milliárd újszülött úgyszintén. Akik éppen úgy nem tudják felnőtt korukban, ha megérik, megfizetni a legkorszerűbb orvosi beavatkozásokat, mint ma. S nemcsak a szegény vagy hozzánk hasonló országok átlagos polgárai. A legfejlettebb országok állami stb. biztosítói által alkalmazott orvosok szintén egyre gyakrabban kénytelenek szembesíteni a beteget azzal, hogy az igazán hatásosan gyógyító, ám nagyon drága, beavatkozásra nem terjed ki a biztosításuk. Ergo, vagy megteszik ennek ellenére, hátha valaki mégiscsak kifizeti a gyógyítás árát. Vagy nem. S ez esetben az ellátási rendszer gyakorlatilag megpecsételi a páciens várható sorsát. Miközben lehet, hogy ugyanezen orvosok munkahelyük más részén, mondjuk egy jól felszerelt laborban, olyan új gyógyszer vagy gyógymód kifejlesztésén dolgoznak, s közel is állnak a sikerhez, amely a ma még leküzdhetetlen számító kórokkal lesznek képesek leszámolni.

Úgyhogy magam kissé szkeptikusan fogadom, hogy a kiválasztott példánál maradjuk, a sok szintén felhozható tudományos-technikai területet ezúttal nem említve, a jövő nemzedékek életesélyeit ugrásszerűen növelő orvosi felfedezésekről szóló híreket. Mert ha úgy ötven év múlva kortársaimmal együtt, ha lesz még támogatott egészségügyi szolgáltatás, akkor természetesen ennek keretein belül, feltámadunk, egészen biztosan azt fogjuk látni, hogy a most még csak kísérleti jellegű, életeket visszaadó eljárásokat már rutinszerűen tudják majd alkalmazni. Csakhogy nem az állami, s hasonló fenntartású kórházakban. Hanem szinte kizárólagosan a világszerte méregdrága magánklinikákon.

Természetesen minderről nem a ma is odaadóan, akár saját egészségüket kockáztató orvosok, kutatók, tudósok tehetnek. Sőt. Miután ők tudják, hogy milyen fajsúlyú ügyről van szó, talán ők szeretnék leginkább, hogy ha mégsem ebbe a kegyetlenül reális irányba menne tovább az emberiség.

– T. Szűcs József –

