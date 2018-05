Jövőre is Berényi Sándor irányítja a DEAC csapatát

Véget ért a DEAC kosárlabdacsapatának első A-csoportos szezonja: összességében elmondható, hogy egy rendkívül hullámzó évad után pozitívan zárult a bajnoki év. Az együttes az utolsó mérkőzésen egy közönségszórakoztató összecsapáson legyőzte a Jászberényt, ezzel újoncként megnyerte az alsóházat, és a 11. helyen végzett. Becsky Istvánnal, a klub szakosztályvezetője értékelte az idényt a Debka.hu-nak.

A nehéz pillanatokban is kitartottak mellettünk.” Becsky István

Felajánlotta, hogy hátralép

„Óriási élmény volt az első szezonunk az A-csoportban, nagyon megtisztelő volt a kosárlabda fellegváraiban, igazi sztárjátékosok és edzők ellen szerepelni. A szezon elején a célunk a bentmaradás volt, ennek ellenére nagyon jól kezdtünk. A Pécs elleni sikerrel már 6–5-ös mérleggel is álltunk, ekkor azt gondolom, mindenkit kicsit elvitt a hév. Jöttek a sérülések, a csapat lendülete pedig az ominózus Kecskemét elleni vereség után megtorpant. Talán túl sokáig ragaszkodtunk a három légiós felálláshoz, ez egyértelműen az én hibám, utólag visszagondolva, léphettünk volna hamarabb is, annak ellenére, hogy amíg mindenki egészséges volt, addig működött ez a szisztéma is. Belekerültünk egy igen komoly hullámvölgybe, és bár ezt szezon közben nem kommunikáltuk, de Berényi Sándor felajánlotta, hogy hátralép az együttes sikerességének érdekében – ám a szakmai stáb felé töretlen maradt a bizalmunk. A keret megerősítése mellet Patonay Imre leigazolása is kulcsfontosságú volt, az ő személye is kellett, hogy fel tudjuk rázni a csapatot, nem csak egy tapasztalt szakemberrel, de egy nagyszerű emberrel is gazdagodott a stáb. Bár a megbízatása csak a szezon végéig szólt, előzetes tárgyalásokat folytatunk vele is a folytatásról” – osztotta meg a vezető.

Nő a költségvetés

Becsky István azt is elárulta, hogy már a gárda tagjaival is elkezdődtek a tárgyalások a folytatásról, sőt Berényi Sándor vezetőedzővel már sikerült is megállapodni, így jövőre is ő irányítja majd a DEAC-ot.

„Szeretném megköszönni a Debreceni Egyetem, a város és a szponzoraink szerepvállalását, mivel stabil alapot biztosítottak számunkra. Jövőre ha minimálisan is, de nőni fog a költségvetésünk. A játékosokkal leülünk tárgyalni, bízunk benne, hogy a mag egyben marad, ha sikerül megállapodnunk, akkor ehhez mérten szeretnénk még minőségi igazolásokat végrehajtani, ami ezúttal is a szakmai stáb döntése lesz. Az első igazolásunk mindenesetre már meg van, hiszen jövőre is Berényi Sándor fogja irányítani a DEAC első osztályú kosárlabdacsapatát. A vezetőség részéről nem is volt kérdés az edző személye, örülünk, hogy egy fiatal, ambiciózus, saját nevelésű tréner van az együttes élén” – mondta Becsky.

Bővítenék a csarnokot

A naptári év elején elég komoly hullámvölgyben volt az együttes, de az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban szinte így is végig telt ház volt. „Hálásak vagyunk a debreceni sportbarátoknak a kitartó szurkolásért. Az azért sokat elárul, hogy amikor a Kaposvár elleni hazai fiaskó után már kilenc vereségnél jártunk sorozatban, ők mégis felállva tapsolták meg a fiúkat a küzdeni akarásért. A nehéz pillanatokban is kitartottak mellettünk, ilyen közegben könnyebb volt kijönni a gödörből. Azt gondolom, a DEAC kosárlabdameccsei a jövőben is minőségi szórakozást biztosítanak majd, és ehhez nem is feltétlenül kell leszakadnia a lelátónak. Idén még biztosan nem, de 2019-ben szeretnénk felújítani és bővíteni a csarnokunkat. Látszik, hogy a kosárlabdára igény van Debrecenben, a 3×3-as világversenyek iránt óriási az érdeklődés, de a Magyar Kupa döntőre és válogatott Koszovó elleni mérkőzésére is rengetegen voltak kíváncsiak. Jelenleg is folynak a tárgyalások annak érdekében, hogy minél több kosárlabda eseménynek adhassunk otthont a jövőben” – fogalmazott a szakosztályvezető.

A felnőtt csapat mögött komoly utánpótlásbázis áll a Debreceni Kosárlabda Akadémia jóvoltából. Becsky István ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy büszkék az utánpótlás eredményeikre is, hiszen fiú vonalon minden korosztály bejutott az országos döntőbe, sőt az U18-as csapat már túl is van a finálén, a második helyezésük nagyon szép eredmény. „A lányokat is meg kell említeni, Kovács Imre vezetésével nagyszerű munka folyik a felnőtt csapatnál, évről-évre egyre több tehetség épül be a nagycsapatba. Az Egyetemi Bajnokságban pedig idén is ott lesznek a négyes döntőben.”

HBN

