Jövőre folytatódnak a járdafelújítások a mesterfalvai városrészben

A problémával megkerestük a körzet önkormányzati képviselőjét, Papp Csabát, aki elmondta: a Csap utca járdájának több éve tartó korszerűsítését jövőre fogják befejezni. Ezzel párhuzamosan elkészül majd a közeli Tanító utca páros oldalában is az új járda. Ott most zömében nagyjából százéves téglákból kirakott burkolat található, ami ugyan szép, de nehéz rajta babakocsit tolni, kerekesszékkel gurulni. Ezt is sima aszfalttal váltják fel, a beruházások önkormányzati forrásból valósulnak meg – ismertette az önkormányzati képviselő.

Papp Csaba úgy véli, a Hatvan utca kerékpárúttal párhuzamos egyik szakaszán a meglehetősen széles járda rendbehozását európai uniós pénzből kellene megoldani, ez két év alatt valósulhat meg. A kiskörút harmadik szakaszának közelgő építéséhez csatlakozva, egy darabon majd a Hatvan utca járdája is megújulhat – tette hozzá a városatya.

A képviselő arról is beszélt, hogy a Hatvan utca végén, a páratlan oldalban a járda és a kerékpárút mellé új közvilágítási hálózat kiépítését is jónak tartaná, mert az úttest melletti lámpák fényéből a nagy fák és a jelentős távolság miatt oda csak kevés jut. Hangsúlyozta: ez nem fák kivágását jelenti. Viszont a beruházással a lakosság biztonságérzete is jelentősen javulna.

HBN–OCs

