Jótékonysági koncerten is lehet majd tombolni

© Illusztráció: Pixabay

Debrecen – Továbbra is fergeteges koncertekkel várják a szórakozni vágyókat Debrecenben. A következő napokban a Rocksuli készül egy különleges programmal, fellép majd a pörgős ritmusok kedvelőinek a Cloud 9+, de zenél majd a P. Mobil zenekar is. Ismét érdemes lesz kimozdulni otthonról, főleg azért is, mert még tart az indián nyár…