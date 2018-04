Jótékony felajánlást tett a Campus Fesztivál is

Különleges felhívást intézett a szurkolókhoz DVSC csapatkapitánya, Tőzsér Dániel. A 31-szeres válogatott a klub hivatalos honlapján, videóüzenetében azt mondta, ha a Ferencváros elleni rangadón csaknem telt ház lesz, a Vasas elleni meccset pedig legalább tízezer néző tekinti meg a Nagyerdei Stadionban, akkor felajánl kétmillió forintot a debreceni gyermekklinika javára.

A kezdeményezéshez szinte azonnal csatlakozott a Campus Fesztivál is – jelentették be kedden, így a rendezvény szervezői egymillió forintot adományoznak a Debreceni Egyetem Gyerekklinikájának, amennyiben minden lelátó megtelik az FTC elleni mérkőzésen. A felajánlók célja, hogy a csapatokat biztató szurkolók a mérkőzés izgalmát átélve részvételükkel egyben jótékony célt is támogathassanak. Bíznak abban is, hogy más cégek és szervezetek is csatlakoznak felajánlásaikkal az akcióhoz, akár azzal is, hogy dolgozóik között szervezik az esemény meglátogatását!

A debreceni Campus Fesztiválról elmondható, hogy nem csak kizárólag a jó nézőszám és a programok sikere a legfontosabb, hanem az is, hogy másoknak segíthessen. Az elmúlt években mindig valami fontos és jó ügyet képviseltek a szervezők, mindezt anyagi értelemben is kifejezték a 11 éves fesztivál szervezése során – írják közleményükben.

A labdarúgó NB I-ben harmadik helyen álló DVSC április 14-én, szombaton 19:30-tól látja vendégül az éllovas Ferencvárost, majd április 28-án, szombaton 17 órakor fogadja a Vasast. A Debreceni Egyetem polgárai mindkét mérkőzésre féláron tudnak jegyeket vásárolni a D8-as szektorba.

A kedvezmény előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a sportreg.unideb.hu oldalon lehet megtenni a legkésőbb a mérkőzés napján 8 óráig. A jegyeket a Nagyerdei Stadion jegypénztáraiban tudják átvenni a meccs napján 10:00-15:30 között a DEKa/UniPass kártya bemutatásával.

További információ Pöszmet Tibor sportirodavezetőtől kérhető a +36304941277-es telefonszámon.

