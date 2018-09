Jónak tartja az irányt Szatmári Csaba

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte a görög csapatot a Groupama Arénában rendezett zárt kapus Nemzetek Ligája-mérkőzésen kedden este, ezzel megszakította öt meccsen át tartó nyeretlenségét.

Megérdemelt győzelem

Az meccs első húsz percében látványos támadás végén Sallai Roland első válogatottbeli találatával szerzett vezetést Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, majd Manolasz gyors egyenlítését követően még a szünet előtt visszavette a vezetést Kleinheisler László bombagóljával. A második játékrészben mindkét együttes szerezhetett volna újabb gólt, de végül maradt a 2–1-es eredmény. Ezzel megszerezték a mieink az első idei sikerüket – négy vereség és egy döntetlen után.

A debreceniek U19-es gárdájának vezetőedzőjének, Szatmári Csabának voltunk kíváncsiak a véleményére a nemzeti együttes teljesítményéről.

– Nagyon jó felfogásban játszott a válogatottunk, amely megérdemelten nyert – értékelt a tréner. – Több helyzetünk is akadt és két gyönyörű gólt rúgtunk. Különösen az első találat előtti összjáték tetszett, le a kalappal a csapat előtt! Bízom benne, hogy a folytatás is hasonló lesz – mondta Szatmári, aki kitért a szombati, Finnországban lejátszott mérkőzésre is, amelyen 1–0-s vereséget szenvedtek Szalaiék. – Érdekes játék a futball. A finnek ellen jobbak voltunk labdabirtoklásban, és a helyzetek alapján is, és mégis vereséget szenvedtünk. Kedden többet volt a labda a görögöknél, mégsem érdemtelenül győztünk. Szóval nem minden a dominancia, a lényeg úgyis a hatékonyság és a végeredmény.

Ha eredményességgel nem párosul a teljesítmény, senki sem lehet maradéktalanul boldog”

– vélekedett az egykori balhátvéd.

Remek választás volt

A labdarúgók nyilatkozataiból kitűnt, egy emberként a kapitány, Marco Rossi mellett állnak, úgy fest, hogy nagyon erős kohézió van kialakulóban a gárdánál.

– Számomra is rendkívül szimpatikus edző Rossi, nagyon erős, megnyerő habitussal rendelkezik. Már a Budapest Honvédnál eltöltött időszakában is megfigyelhető volt, hogy kitűnően együtt él a játékkal és képes megteremteni az egységet. Nem véletlenül nyert bajnokságot a kispestiekkel. Az a Honvéd „jól nézett ki” pályán, látszott, hogy mit akar játszani.

Úgy vélem, később, amikor már több ideje lesz a társaság élén, még több variációs lehetőségre lesz képes a magyar válogatott.”

Most is mutattak pár szögletverziót, és a védelmet is kellően megerősítette. Szerintem remek választás volt az olasz szakember a kapitányi posztra, jó az irány a csapatnál.

TN

Magyar-görög - Idei első győzelmét aratta a válogatott Budapest - A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a vendég görög csapatot a Groupama Arénában rendezett zárt kapus Nemzetek Ligája-mérkőzésen kedden, így megszakította öt meccsen át tartó nyeretlenségét. Az összecsapáson látványos támadás végén Sallai Roland első válogatottbeli találatával... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA