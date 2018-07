Jön az uolsó Traubisoda-forduló

Augusztus 4-én (szombaton) a női és a férfi, míg 5-én (vasárnap) a vegyes párosok játszanak majd. A forduló egyben a Magyar Röplabda Szövetség pontszerző versenye is.

Az előkelő helyeken végzők fordulónként és az összesítést követően is értékes ajándékokat vehetnek át.

Játéktudástól függetlenül mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Most is két kategóriában is nevezhetnek a párosok. Az “A”-ban a felnőtt vagy junior versenyengedéllyel rendelkezők, a “B”-ben akiknek nincs ilyen. Az érmeket és kupákat is mindkét kategóriában kiosztják.

A záróforduló előtt minden kategóriában szoros az élmezőny, a vegyes párosoknál például négy játékos áll az élen holtversenyben azonos pontszámmal.

Nevezés mindkét nap reggel 9 és 10 óra között a strand főbejáratánál.

Az eredmények, képek és a versennyel kapcsolatos más érdekességek megtalálhatók a szövetség honlapján és a Facebookon.

– Szombathy András –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA