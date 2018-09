Jön a Margaret Island!

Majdnem öt éve, hogy egymásra találtak: Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint sikere azóta töretlen. Megmászták a ranglétrát, előzenekarként kezdték a Szabó Balázs bandája vagy éppen a Hiperkarma előtt, majd következtek a klubkoncertek, vidéki fellépések; köztük a Nagyerdei Víztorony színpadán is jártak. Ezt követően a papírcsónakos banda nevét a magyar könnyűzenei palettán a legsikeresebb együttesek között tartják számon. A 2018-as fesztiválszezonban sorra járták a nagyszínpadokat, többek között a Campuson is egy őrületes koncertet adtak a rajongóknak.

Az elmúlt egy év mozgalmas volt az együttes életében, ugyanis készültek az újabb nagylemezük kiadására. A szeptember 10-én megjelent III. című album könnyed, pozitív és elgondolkodtató üzenetekkel tűzdelt. A pop zenét játszó zenekar az akusztikus folkpop mellett új hangzásokkal és hangszerekkel is kísérletezett: olyan előadókkal dolgoztak együtt, mint Jumo­Daddy és Monkeyneck.

A közönségtalálkozó

Felkérték a Margaret Islandet egy hatállomásos országos turnéra, amelyet még az album megjelenése előtt egy város kiválasztott szórakozóhelyén hallgatják meg a rajongókkal az új lemezt egy bakelitről. Az esteken a zenekar három oszlopos tagja a lemezről és dalokhoz köthető személyes élményeikről meséltek; az est zárszavaként pedig előadtak néhány dalt akusztikus formában a friss lemezről. A „ropogós” albumról személyesen a főszereplőkkel beszélgettem a víztorony udvarán.

Fülig érő mosollyal fogadott Viki, a zenekar énekesnője, no meg Bálint és Kristóf is izgatottak voltak.

– Megint lámpalázasak vagyunk. Ilyenkor félelmetes maga a tudat, hogy közvetlen közelről látjuk a rajongók reakcióit a dalokról. Minden helyszín, ahol eddig voltunk, más volt, és az emberek reagálása is egyéni, máshogy fogadják az újdonságot – magyarázta Viki. – Eleve ez nagyon új élmény nekünk, hogy most nem koncertezni jöttünk ide, hanem ülünk, és megmutatjuk a rajongóknak a dalokat, melyeket az elmúlt egy évben írtunk. Ez az esemény is egy nagyon intim dolog és különleges – tette hozzá az énekesnő.

Újdonságok

A III. című lemezről Vikinek a Bolond tavasz című dal a kedvence, míg Bálintnak a Csend címet viselő a legkedvesebb.

– Azt mondhatjuk, hogy elég eklektikus lett az új album, bevontunk sok külső fület. Lettek különlegesebb „hangszínek”, itt arra gondolok, hogy például van metálosabb vonal. A népdal maradt, viszont a rap műfaj megjelenik. Próbáltunk sokszínűek és érdekesek maradni – mesélte Kristóf.

Bálint folytatta: – Amikor nekiálltunk a lemeznek, akkor azt beszéltük, hogy szeretnénk egy kicsit újrakezdeni, mintha ez lenne az első lemezünk.

Ne fogjon vissza minket, hogy milyen volt az előző két lemez, hanem csináljunk bármit, ami jön belőlünk, és örülök, hogy egy sokszínű anyagot alkottunk. Sokféle arcunkat megmutatjuk, olyat is, amit korábban nem hallhattak tőlünk”

– emelte ki a gitáros.

Meglepetés

Az est helyszínéül választott teremben a székeken különböző színű papírhajók voltak letéve – ajándékul a közönségnek.

– Mindenhol szoktunk kapni ilyen kis papírcsónakokat, mivel ez a logónk is. Az elmúlt időszakban nem tudtuk őket hogyan felhasználni, és nem is szeretnénk kidobni az ajándékokat. Ezért a közönségnek adjuk, vagy lehet rá jókívánságot írni, aláírást kérni – vallotta Füstös Bálint.

A gitáros még hozzátette, fontosnak tartják a kis apró meglepetéseket, amivel meglepik a rajongóikat, ezért a lemez ugyan szeptember 10-én jelent meg, de már elkészítették a szövegkönyvet, és azt például a közönség soraiban mindenki meg is kapta.

Girlpower

A lemeznyitó Hóvirág című daluk a változás fontosságáról szólt. Elmondták, rengeteget utaznak, „millió” emberrel találkoznak, és nagyon sok mindenben alakultak. Viszont alapvető értékekben és gondolatiságban nem változtak.

– A fiúkkal el vagyok kényeztetve. Egyébként ezt tapasztalatból mondom, hogy nem elég csak a női energia, hanem szükséges a férfi is – mondta Viki.

Lábas Viki | Fotó: Kovács Péter

Majd Bálint hozzátette: – Vikinek a fáradhatatlan pörgése és női menedzserrel való közös munka is mutatja, hogy kell a finom intelligencia és nőies precizitás. Így tudunk jól működni – egészítette ki.

Legközelebb

A kérdésre, miszerint miért pont Debrecent választották a közönségtalálkozóra, számukra egyértelmű volt a válasz: a városok, ahova ellátogatnak, mindegyik a szívük csücskei.

– Debrecen fontos szerepet játszik a mi életünkben is; imádjuk a várost, itt klubkoncerteztünk először a Nagyerdei Víztoronyban, ami az első telt házas vidéki helyszínünk volt. A nyáron zajló Campus Fesztiválon először voltunk nagyszínpadosok. Adunk a véleményetekre, kíváncsiak vagyunk rátok, és szeretünk idejárni. Novemberben lesz egy lemezbemutató koncertünk a Lovardában, ami nagy falat lesz nekünk – mosolyogtak a srácok.

– Nagy Dóra –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA