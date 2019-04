Jóleső visszajelzés

A 29 éves, szülésznőként dolgozó, szépséges Alíz egy internetes portálon látta meg a felhívást, és párja biztatására nevezett.

– Lalival két éve egy debreceni edzőteremben akadt össze a tekintetünk, szerelem volt első látásra, gyorsan kiderült, hogy remekül passzolunk egymáshoz. A mozgás, a sport, az egészséges életmód fontos az életünkben, az edzés közös hobbink lett, számunkra ez kikapcsolódás, együtt is vagyunk és tréningezünk is – mondja mosolyogva.

A területi döntő három részből állt, elsőként saját viseletben, majd menyecskeként, végül esküvői ruhában varázsolták el a zsűrit, valamint a megjelenteket a hölgyek.

– Eleinte hallani sem akartam a versenyről, mert túlságosan kritikus vagyok magammal szemben. Nem is beszéltem senkinek róla, anyukám is a páromtól tudta meg két nappal a megmérettetés előtt, hogy beneveztem. Lali persze folyamatosan bátorított, mondta, meglátom, örülni fogok a végén. Ahogy tovább és tovább jutottam a következő fordulókba, kezdtem feloldódni és egyre inkább elhinni, hogy lehet ott keresnivalóm. Természetesen nőként jólesett, hogy előbb a zsűri, majd a közönség is úgy látta, érdemes vagyok a területi döntőre, ez is egy jó visszajelzés volt számomra. Nagyszerűen éreztem magam a verseny alatt, a lányokkal összebarátkoztunk, sokat nevettünk. Remélem, az országos döntő is jól sikerül majd – bizakodik Alíz.

