Jól végződött az év a Rákóczi kertben

Debrecen alsójózsai részéhez közel, a közigazgatásilag Hajdúböszörményhez tartozó Rákóczi kertben osztottak segélyt szilveszter délelőtt a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportjának (Dekom) tagjai.

Dr. Mindák László a Dekom elnökhelyettese a helyszínen elmondta: idén ez már körülbelül a 20. ilyen segély-akciójuk, melyek során elsősorban a Debrecen környéki tanyavilágban élő szegényeket keresnek fel, de hajdú-bihari, illetve Szabolcs megyei gyermekotthonokban élőknek is igyekeztek segíteni. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rászorulók az ünnepek idején is érezzék, hogy velük is foglalkozik a szociális háló – jelentette ki.

© Fotó: Derencsényi István

A Rákóczi kerti segélyosztás keretében egyebek mellett 240 kiló pékárut, 80 kiló zöldséget, gyümölcsöt, valamint konzerveket, száraz tésztát, cukrot, csokoládét, ruhákat, a gyerekeknek játékokat adtak. Akinek szüksége volt rá, megvizsgálták az orvosok, vércukorszintet, vérnyomást mértek, de az influenza elleni védőoltást is meg lehetett kapni.

Az adományok nagyrésze ezúttal is az egyik debreceni nagyáruházból, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől, magánszemélyek felajánlásaiból, illetve a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának gyűjtéséből származott.

További részletek hamarosan.

HBN-OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA