Jól megríkatták a baszkokat

A világhírű Lautitia Gyermekkar rangos nemzetközi versenyre utazott november elején a spanyolországi Tolosába. Bár a helyiek, ahogy később ezt megtapasztalták a gyerekek, kikérik maguknak a spanyol megnevezést, hisz ők ízig-vérig baszkoknak vallják magukat.

A „spanyol hódítás”

A negyven gyermeket már hetekkel az út előtt fűtötte az izgalom, hisz legtöbbjük még soha nem ült repülőgépen. Márpedig Észak-Spanyolország busszal túl messze van még a sokat utazott-látott kóristáknak is. Így gépre szálltak, hogy énekükkel meghódítsák a tolosai „spanyolokat” is. Sikerrel jártak, hisz a gyermekek éneklés iránti elhivatottsága és szenvedélye könnyekre fakasztotta a baszkföldi közönséget, mikor anyanyelvükön adtak elő egy megindító, érzelmes dalt egyik koncertjükön Eibarban.

Nemzeti öntudat

Az itt élő emberek szívükben baszkoknak, nem spanyoloknak tartják magukat, de nemzeti öntudatuk mellett is szívélyes déli vendégszeretetük, közvetlenségük maradandó hatást tett a gyerekekre. A közönség együtt élt, rezgett, lüktetett a fellépő kórusokkal, a mieink produkcióját pedig vastaps és hangos tetszésnyilvánítás követte mindig. A zene egyetemes nyelve minden kulturális és verbális korlátot lebontott a számos nemzetiséget – izlandi, lengyel, német, litván, argentin, francia, norvég, ukrán, filippínó – képviselő kórusok és a közönség tagjai között.

Igazi örömzenélés volt

A debreceni Lautitia Gyermekkar élete egyik kiemelkedő teljesítményét nyújtotta, felszabadult, igazi örömzenét, éneklést hallattak. A Lautitia Kóruscsalád legkisebbjeit a tavalyi Nemzetközi Bartók Kórusversenyen szemelték ki a szervezők, és mindent megtettek, hogy vendégül láthassák őket Tolosában, a nagy hírű nemzetközi kórusversenyen. Ez nemcsak igen nagy megtiszteltetés, hanem hatalmas elismerés is a kórusnak. Olyannyira szerették volna ­elnyerni a részvételüket, hogy a versenyen és koncerteken kívüli, háromnapos „turistáskodást” is szerveztek nekik.

Így csodálhatták meg a kemény munka után jól megérdemelt jutalomként a gyerekek Bilbao nevezetességeit, mint a Guggenheim Múzeumot, az előtte álló monumentális kutyaszoborral, amely egész évben friss virágokból áll, hisz kéthetente cserélik őket. Így jutottak el a francia Bordeaux világhírű egyetemvárosába is a közelben fekvő, Atlanti-óceán parti Bilbao, Tolosa és Hondarribia városából – hogy csak néhányat említsünk a verseny- és koncerthelyszínek közül.

Bordeaux-ban a Börzepalota és a Szent Mihály-székesegyház látványa őket nyűgözte le, ők pedig a templomlátogatókat, a gyönyörű Saint-Michel-katedrálisban tartott, rögtönzött, és nem kevésbé megkapó minikoncertjükkel. Hiába, a vérbeli kórista mindenütt énekel, pláne, ha a hely akusztikája zenéért kiált.

– A nyolc nap egyik legmeghatóbb új-régi megtapasztalása volt nekem, hogy mekkora intelligenciával, elhivatottságtudattal teszik a dolgukat a gyerekeink. Minden velük töltött perc élmény volt a számomra, szerintem mindannyiunk számára.

Ez volt az eddigi legkirályabb utunk.”

– Az pedig, amikor a koncertünkön könnyekre fakadt a baszk közönség a baszk nyelven előadott dalunk alatt – ez az érzés leírhatatlan – osztotta meg velünk gondolatait Nemes József, a kórus többszörös Artisjus- és Kossuth-díjas karnagya.

– Bár baszkul beszélnek itt az emberek, az anyanyelvükön, mégis mindenki tud spanyolul is, mivel az iskolában tanítják nekik. Fura volt látni, hogy a boltokban, kávézókban, mindenütt, két nyelven is ki van írva minden – mondta el Tekla, aki spanyolt tanul a Fazekas-gimnázium kétnyelvű osztályában. – A tanárnőmnek is elmondtam, hogy nincs minden kis bárban churros Spanyolországban, mint beszámolt róla nekünk órán. Kész tortúra volt, mire végül sikerült találnunk egy kávézót, ahol megkóstolhattuk ezt a finomságot (csurgatott fánktésztából készült, igen édes spanyol finomság – a szerk.) – lelkendezett a lány.

– Az Atlanti-óceán fölött tenni egy kanyart a repülővel, napnyugtakor leszállni, napfelkeltekor felszállni – számomra ez volt a „highlight” az éneklés mellett. Hisz az mindig csúcs – árulta el nekünk Vattamány Mátyás kórustag.

Még sok a dolguk

A gyermekkar november végén a németországi Sondershausenbe utazik gyerekkórus-fesztiválra, azaz kulturális tapasztalatcserére, ahogy a karnagyuk fogalmazott. De Debrecenben is pazar koncertek várnak rájuk, a december 13-ai, Kölcsey Központban meghirdetett karácsonyi koncertjükre már minden jegy elkelt, így beiktatnak egy előre nem tervezett, matiné koncertet is aznap délutánra. December 17-én pedig Molnár Ferenc Caramel vendégeiként állnak ugyanott a színpadra, hogy énekükkel Debrecenben is könnyeket csaljanak a közönség szemébe.

