Jól jött ki a véghajrából a debreceni csapat

Egy végletekig kiélezett mérkőzésen hárompontos győzelmet aratott hazai pályán a DEAC kosárlabdacsapata. A közvetlen rivális Kecskemét szinte az egész második félidőben vezetett, de a végén a hajdúságiak koncentráltak jobban.

Daniel Amigo sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, helyét Bognár Kristóf vette át a kezdőcsapatban. Két hárompontossal indult a találkozó, a folytatásban viszont alábbhagyott a kezdeti lendület. A Kecskemét igyekezett kontrollálni a játék sebességét, de az első negyed végére kilenc egység így is megmaradt a debreceni fórból.

Nem telt el tíz másodperc a második periódusból, Boriszov máris két személyi hibát jegyzett, a hajdúságiak legjobbjának pihentetését pedig meglovagolta a KTE, így a félidő pedig igazságos döntetlennel zárult (46–46).

Izgalmas hajrá

A fordulás után a Kecskemét pontos dobásaira alapozva minimális előnyre tett szert, ám a negyed végére visszajöttek a mérkőzésbe a hazaiak (66–68).

A záró felvonás nagyon szorosan alakult, hat másodperc volt a lefújásig amikor Wittmannal szemben szabálytalankodtak hárompontos dobás közben, de a válogatott hátvéd megtette azt a szívességet, hogy kihagyta a másodikat, ráadásul az utolsó másodpercben Boriszov még értékesített egy középtávolit is. Ha nehezen is, de újra nyert hazai pályán a DEAC, így továbbra is tartja helyét a tabella első felében – számolt be a kosárcsapat hivatalos honlapja, a deacbasket.hu.

DEAC-KTE-DUNA ASZFALT 89-86 (28–19, 18–27, 20–22, 23–18)

Debrecen, 1100 néző. V: .Győrffy, Farkas G., Mészáros B.

DEAC: DUGAT 13/3, MANIGAT 17/15, BORISZOV 21/3, Ivosev 18/6. BOGNÁR K. 14/3. Csere: Polyák 6/3, Omenaka, Velkey, Kósa. Edző: Berényi Sándor

Kecskemét: Green 7, Wittmann 14/12, Dimics 7/3, DRAMICSANIN 18/12, KARAHODZSICS 11/3. Csere: MOLNÁR M. 11, DJERASZIMOVICS 15/6, Mészáros M. 3/3, Kucsera. Edző: Forray Gábor

