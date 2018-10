Jól haladnak a sztrádaépítők, decemberre elkészülhet az M35-ös új szakasza

Hamarosan újabb jelentős szakasszal bővül az M35-ös autópálya, mely most Debrecen délnyugati határáig tart. Amennyiben semmi nem jön közbe, decemberben átadják a Berettyóújfaluig tartó két aszfaltcsíkot. A beruházás jelenlegi készültségi szintje 85 százalék.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. illetékese elmondta: a száraz, napos, meleg időt kihasználva most a pálya szerkezeti rétegeit, főleg a kopóréteget terítik. A hidak építése lassan befejeződik. A lépcsők és a vízelvezetők, illetve a töltések rézsűburkolatának kialakítása zajlik. Az üzemi hírközlő hálózat és a vadvédő kerítés kialakításán is dolgoznak. Hozzáláttak a jelző- és tájékoztató táblák felszereléséhez is.

A Berettyóújfalutól Nagykerekiig, vagyis a román határig tartó M4-es sztráda építése is jól halad, de ott még sok a teendő. Az M4 első szakaszán, a 47-es főútig tartó részen a készültségi szint viszont már 75 százalék.

A román oldalon még nem kezdtek hozzá a Nagyváradig tartó néhány kilométernyi autópálya kiépítéséhez.

Finisben az M35-ös

Az M35-ös sztráda új részén véget értek a nagy tömegű föld mozgatását igénylő munkák. A kivitelező most folytatja a pályaszerkezeti rétegek terítését, illetve megkezdődött a forgalomtechnika kialakítása is. A hidak építése befejezéshez közeleg, jelenleg a lépcsők és a vízelvezetők, illetve az előtöltések rézsűburkolatának kialakítása zajlik. Mikepércsnél egyszerű, Derecskénél komplex pihenőhely lesz. Megkezdődött az üzemi hírközlő hálózat, illetve a vadvédő kerítések kiépítése is – közölte a Naplóval Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízott kommunikációs igazgatója.

M4-es első ütem

Az M4-es autópálya Berettyóújfalu és Nagykereki, vagyis az országhatár közötti része két szakaszban valósul meg. A kivitelezés ott is az eredetileg tervezettnek megfelelően halad.

Az M4 első ütemén (a 47-es főútig tartó szakaszon) a készültségi szint most 75 százalék. A hidak építése befejezéshez közeleg. A Kálló-csatorna feletti hídon elkészült a pályalemez szigetelése, jelenleg a szegélyek építése folyik. A főpályán a nagy tömegű földmunkák véget értek, folyamatos a pályaszerkezeti rétegek terítése. A berettyóújfalui autópálya mérnökségi telep épületei elkészültek. Jelenleg a külső út- és közmű építési munkák zajlanak.

A 47-es számú főút korrekciós szakaszát ideiglenesen már forgalomba is helyezték. Ezen a részen a kerékpárút építése zajlik. A kivitelezési munkák teljes körű befejezése decemberben várható.

M4-es második ütem

Az M4-es autópálya második ütemét (a 47-es főút és az országhatár között részét) a szerződés szerint 2020. első negyedévében kell átadni. Ott jelenleg humuszleszedés, régészeti feltárás, anyagbeszállítás, töltésépítés, áteresz­építés, illetve a műtárgyaknál szerkezeti cölöpözés, pillérépítés, valamint az acélszerkezeti elemek helyszínre szállítása és összeszerelése történik. Az elektromos hálózat és a MOL-vezeték kiváltása elkészült. Az M4-es második ütemének keretében egyszerű pihenő is épül.

Csökken az átmenő gépjárműforgalom

Az M35-ös és az M4-es autópályák újabb szakaszainak megépítésével a biztonságos és gyorsabb haladás mellett, a 47-es és a 42-es főutak menti települések – például Mikepércs, Sáránd, Derecske, Tépe, Berettyóújfalu, Mezőpeterd, Biharkeresztes, Ártánd – jelentősen mentesülnek az átmenő forgalomtól. Az autópályán haladva Berettyóújfaluig a menetidő várhatóan 20 perccel fog csökkenni a 47-es főúthoz képest. Nagyvárad pedig 1 órán belül elérhető válik.

