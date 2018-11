Jól haladnak a munkákkal Debrecenben

Hamarosan lényegesen kisebbekké válhatnak, sőt talán teljesen meg is szűnhetnek az elmúlt években főleg a reggeli- és a délutáni csúcsforgalom idején szinte állandóvá vált forgalmi dugók Debrecenben, a Vámospércsi út és a Létai út kereszteződésében. (Rosszabb napokon, most akár negyedórát, húsz percet is el lehet tölteni a csomópontban.) Jól halad ugyanis a kereszteződés átépítése, melyet a debreceni polgármesteri hivatal rendelt meg. A beruházás az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési programjának keretében valósul meg. Az október 9-én kezdődött munkák során a 48-as számú főúton, (a Vámospércsi úton) a Zsuzsi vonat sínei felé, 150 méteren meghosszabbítják a szélső sávot és a buszmegállót. A Létai út elejét 145 méter hosszan alakítják át, egy új sávval bővítik. Így a Létai út felől a jelenlegi egy sáv helyett két sávon kanyarodhatnak majd az autósok a Vámospércsi útra. Ezáltal csökken a várakozási idő a csomópontban. Az átalakítás keretében közműkiváltási munkákat is végeznek és megoldják a csapadékvíz elvezetését is. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a 160 millió forintba kerülő beruházás 2019 tavaszának végén készül el.

OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA