Jól gondoljuk, meg mit teszünk közzé az interneten!

A szakmai tapasztalatainkat és iskolai végzettségeinket időrendileg fordítva kell feltüntetni az önéletrajzban. Tehát a legelső munkahelyünk, és iskolánk kerül a lista legaljára, a legutolsó pedig az első helyre. Ezt azért szokták így alkalmazni, ugyanis a HR-es interjúztatók a legtöbbször csak egy pillantást vetnek az önéletrajzunkra, és sokan csak az utolsó munkahelyre, vagy végzettségre kíváncsiak. A másik indok, amiért így kell feltüntetni adatainkat az önéletrajzba, az hogy rajtunk kívül még rengetegen beadják álláspályázatukat az adott helyre, és az interjúztatóknak nincs ideje mindegyiket alaposan elolvasni. Fényképet mindenképpen csatoljunk önéletrajzunkhoz.

Napjainkban egy új trend van elterjedőben, ami alapján könnyen kideríthetik a HR-esek, hogy valóban igazat írtunk-e önéletrajzunkban. Tulajdonképpen kijelenthető hogy a dokumentum már csak formaság, mert sokkal többet elárul rólunk közösségi oldalunk. Kis túlzással kijelenthető hogy valóban nyitott könyvek vagyunk bárki számára, ha minden apró kis információt kiírunk idővonalunkra. A közösségi oldalak álláskeresés során azért veszélyesek, mert szinte mindent megtudhatnak rólunk, vagy kialakulhat a HR-esekben egy kép a személyiségünkről. Pláne akkor, ha egy buli fotót osztottunk meg az elmúlt alkalommal. Jól át kell gondolni, hogy pontosan mit, osztunk meg idővonalunkon, mert egy idézet, vagy politikai hovatartozás is romba döntheti kezdődő karrierünket.

Érdemes kiaknázni a közösségi oldalak beállításait, ugyanis ott be tudjuk állítani, hogy kik, láthatják idővonalunkat, és kik léphetnek velünk kapcsolatba. Úgy tanácsos megosztani eseményeinket, hogy azt csak ismerőseink lássák. Nyilvános státuszra egyáltalán nem ajánlatos beállítani a közösségi oldalunkat.

Amikor munkát keresünk, gyakran felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hol kaphatunk információt az állásokról. Ma már az internetet is használhatjuk munkakeresésre. Az veszprémi munka oldalon tudunk nézelődni a legkülönfélébb álláshirdetések között. Az állásportál legnagyobb előnyei közé tartozik, hogy nemcsak vállalatok hirdethetik magukat, hanem mi is, ráadásul mindezt megtehetjük kötelező regisztráció nélkül is. Pontosan megadjuk, hogy melyik az a szakma, amelyikben el szeretnénk helyezkedni a jövőben. Ezt követően akár rövid időn belül találhatunk állást, mert soha nem tudhatjuk, hogy a vállalatok milyen munkakörbe keresnek éppen alkalmazottat.

Elhelyezkedhetünk akár mérnök állásban. A munkakör betöltéséhez az alábbi elvárásoknak kell megfelelni: a jelentkező rendelkezzen gépészmérnök alap vagy mesterképzés végzettséggel, villamosmérnök vagy mechatronikai mérnök alap/ mesterképzés végzettséggel. Az idegen nyelvtudást tekintve a Középszintű angol és/vagy német nyelvtudás írásban és szóban egyaránt fontos, hiszen ma már nyelv nélkül nem lehet semmit sem kezdeni a világban.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA