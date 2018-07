Jól fogadták az utasok az éjszakai járatokat

Egyelőre szinte csak pozitív vélemények olvashatók a legnagyobb internetes közösségi oldalon azzal kapcsolatban, hogy a mögöttünk hagyott hétvégén hosszú köröket teljesítő éjszakai buszok indultak Debrecenben. Ahogy korábban beszámoltunk, tesztüzemben öt hétvégén, hét útvonalon közlekednek ezek a 90Y-os, a 91-es, a 91Y-os, a 92-es, a 92A-s és a 93-as járatok. (Airport 1-es és Airport 2-es néven most is van éjszakai busz.)

A DKV néhány éve előbb az 1-es, majd a 2-es villamos vonalán is próbálkozott az éjszakai tömegközlekedés elindításával, de a kevés utas miatt ezeket megszüntették. Most a Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület (Derke) kezdeményezésére indultak el az éjszakai buszjáratok, ami előtt a civil szervezet internetes kérdőíves igényfelmérést végzett. Ebben egyebek mellett azt is megkérdezték, hogy merre szeretnének menni az éjszaka utazók.

Más irányokba is kellene

A Derke Facebook-oldalára ezekben a napokban érkezett hozzászólások szinte mindegyikében az olvasható, hogy nagyon jók az új éjszakai buszok. Ugyanakkor többen hozzáteszik, hogy mehetnének például a Mikepércsi út, Józsa, a Tégláskert és a Lencztelep felé is. Azt is felvetette az egyik hozzászóló, hogy ilyenkor nyáron az egyetemisták jelentős része nincs Debrecenben. Az év más részeiben valószínűleg többen használnák ezeket – vélte.

Érdemes lenne nagyobb nyilvánosságot adni a teszt­üzemnek, nehogy az legyen az eredmény, hogy nem volt rá igény, pedig csak nem tudtak róla az emberek – tette hozzá egy fiatal lány.

A Campus Fesztivál hétvégéjén nem jár majd az éjszakai 90-es, a 90Y-os, a 91-es, a 91Y-os, a 92-es, a 92A-s és a 93-as. Akkor viszont C1, C2 és C3 néven lesznek éjszakai buszok, de az 1-es villamos is járni fog. A Campus-buszok a klinikák előtt kialakított ideiglenes megállóhelyről fél­óránként indulnak majd.

OCs

