Jól csúszott a bor a nyúlpaprikásra Józsán

Józsán nemcsak a szüreti napnak, de immár a nyúlfőző versenynek is komoly tradíciója van, hisze előbbit 28., utóbbit pedig 14. alkalommal rendezték meg a hét végén a Józsaparkban.

Jó bornak is…

Juráskó Róbert, a Nyúl Terméktanács elnöke a Naplónak elmondta, hogy június 9-én indítottak egy országos népszerűsítő kampányt az FM és az AMC partnerségével. “Fel akarjuk hívi a figyelmet arra, hogy a nyúlhús egészséges, finom, fehérjében gazdag, mondhatjuk azt, hogy a 21. század fehérjeforrása maga a nyúlhús. A józsai az említett kampánysorozat egyik állomása. Úgy találtunk egymásra, hogy itt van egy hagyományos szüreti nap (28.), és az idei már a 14. nyúlfőző verseny, és nyúlfőző ínyencségek napja. Ma itt 35-40 csapat készít mindenféle nyúlételt, a pörköltön kívül nyúlínyencségek is az asztalra kerülnek. A zsűri elnöke Bede Róbert, a népszerű mesterszakács volt” – árulta el a szakember.

Fotó: Matey István © Fotó: Matey István

Csak bátran…

Bede Róbertet olyannyira lefoglalta a kész ételek kóstolása, hogy lapunk Boros Lászlótól, az ismert debreceni mesterszakácstól póbálta megtudni, hogy a nyúlhús vajon miért szorul perifériára a hazai gasztronómiában. – Sajnos nagyon kevés nyúlhúst fogyasztunk, ami azért baj, mert ugyanúgy, mint a hal, ez is egy kifejezetten értékes húsféleség. A legjobb paraméterekkel rendelkezik a húsok között. Megosztó a nyúl, pedig fiatal korában kiváló rántani, később aztán sütni vagy paprikásnak, vagy akár tölteni is lehet. Alcsony a zsírtartalma, minden tápanyag benne van, könnyű elkészíteni, ezért én csak biztatok mindenkit, hogy ne féljen a nyúlhústól. A déli oszágokban például jóval előkelőbb helyen van a nyúlhús a gasztronómiában, mint nálunk, de a környező országokban is több fogy belőle, mint nálunk – véli Boros László.

HBN-PA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA