Jók vagy rosszak a rosszfiúk?

A dögös magabiztosság mindig nyerő. Vonzó, ha egy férfi foglalkozik magával (is) és ebből fakadóan magabiztosság sugárzik róla. Emiatt mondják, hogy a rosszfiúk vonzóbbak, mint jófiú társaik. Érdekes, hogy ehhez a férfi típushoz általában negatív jelzők tartoznak, mint például a narcisztikus, gátlástalan, nőfaló, mégis van bennük egy bizonyos vonzerő, amire úgy szállnak a nők, mint méhek a mézre. Ehhez minden bizonnyal hozzájárul, hogy az öltözékük és frizurájuk mindig alkalomhoz illő es hibátlan. A viselkedésük is azt sugallja, hogy összhangban vannak önmagukkal, ami szintén vonzó. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki szexi, akkor arról igyekezzük a legjobbat feltételezni.

Az izgalom is sok nőt vonz, bár azt hiszem ez nem csak a nőkről jelenthető ki. Mivel az emberek jelentős része nem szeret unatkozni, így érthető az érdekes, mozgalmas hobbit űzőkhöz való vonzódás. Na és ki űzzön extrém sportot, ha nem a rosszfiúk? Mintha sérthetetlenek lennének és mindent megtehetnének, ami szintén izgalmas. Igaz nem sebezhetetlenek, de sokkal érdekesebb az életük, mint a kiszámítható jófiúké.

A hormonok is megviccelhetik a nőket, mivel ovulációkor sokkal érdekesebbek és vonzóbbak, fogékonyabbak a sármjukra a gyengébbik nem képviselői. Az első idők lila köde hamar elillan, így kiütköznek a jellem egyéb hiányosságai, mint például a gyűjtőszellem, az önzés és az arrogancia, amik már a legkevésbé sem vonzóak.

Ha mindezek nem lennének elegek, akkor is még van egy plusz 1 ötletünk. Sok nő hajlamos azt hinni, hogy egy férfi csak úgy feladja az életét, önmagát, az életvitelét attól, hogy ők megérkeztek az életébe. Nos hölgyeim, ezt felejtsék el! Van egy mondás: Egy fecske nem csinál nyarat. Tehát egy nő sem képes megváltoztatni egy férfit attól, hogy ő mármost itt van. Azon nagyon sokat kell dolgozni, hogy egy másik ember gyökeresen megváltozzon, és ahhoz, hogy egy rosszfiúból mintaférj és példás családapa váljon, nos, nem kevés változás szükségeltetik. Természetesen semmi sem lehetetlen, de valljuk be, kevés nő képes erre. Azért legyünk pozitívak, lássunk pár híres példát a változásra.

Johnny Depp egy remek példa arra, hogy az egykori rosszfiúból hogy vált mintaapa. Míg korábban a balhéitól, drog ügyeitől volt hangos a sajtó, jelenleg láthatóan visszafogottabb életet él. Robert Downey Jr. is remekül példázza, hogy egy partner segítségével, hogy lehet kitörni a mélyből, a drogok, elvonók csapdájából. Az ő élete sem egy leányálom, mégis sikerült neki, hiszen csak akarni kell.

A fentieket figyelembe véve, kijelenthetjük, hogy igaz, hogy vonzó a rosszfiú image, de mindenképp érdemes mögé nézni és meglátni a további lehetőségeket, valamint a járulékos dolgokat, nem is beszélve arról, hogy egy visszafogottabb, gátlásosabb hölgy nem biztos, hogy ugyanezt az életmódot éli.

