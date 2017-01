Jöhet hó, fagy, ónos eső, a hideg pusztítja a kártevőket

A száraz, fagyos időjárás kifejezetten kedvez a mezőgazdaságnak. Legalább is erről tájékoztatták a Naplót az ágazat megkérdezett szakemberei.

Nagyobb hideg nélküli, időről-időre megújuló hó kellene.

Bódi László

Szalonnás szántások

– A hideg eddig semmiféle kárt nem okozott, sőt, a kár­tevők pusztulása miatt inkább hasznunkra van – kezdte Örvendi László, a gazdakörök megyei szervezetének vezetője, aki maga is nagy területeken gazdálkodik. – Az esős ősz miatt nagyon elszaporodtak a pockok, olyannyira, hogy már a gyümölcsösökben is megfigyelték ezeket a rágcsálókat. Közölük a hidegben sok elpusztul. Ugyancsak gyéríti a fagy a többi kártevőt is. Az elmúlt teleken nem volt ilyen hosszan tartó fagyos időszak.

A jövő hétre várható ónos eső sem veszélyezteti a gyümölcsfákat.

Dr. Szabó Viktor

A gazdálkodó elmondta azt is, hogy a csapadékos ősz miatt a szántások jórésze szalonnás, tehát a föld magas nedvességtartalma miatt fényes, összeálló rögöket fordított ki az eke. A talajban lévő víz azonban megfagy és ez porhanyósítja a szántást. Könnyebb, kevesebb energia ráfordítással lehet majd tavasszal megművelni a földeket.

Fotó: Derencsényi István © Fotó: Derencsényi István

Az idejében elvetett őszi kalászosok eddig kifogástalanul teleltek. Egy részüket azonban nem sikerült időben elvetni, ezek között tapasztalható itt-ott felfagyás. Ezen tavasszal hengerezéssel lehet segíteni. – A hétvégére várható hó nélküli nagy hideg várhatóan nem tesz kárt a vetésekben; a kártevőket viszont tovább ritkítja. Ha marad a mostani, szolid hideg idő és a tavasz nem lesz nagyon esős, jó éve lehet a mezőgazdaságnak – tette hozzá Örvendi László.

A kártevők pusztulás miatt inkább hasznunkra van a hideg.

Örvendi László

A jég mint védőréteg

A gyümölcstermesztéséről ismert derecskei Bold Agro Kft. ügyvezetője, dr. Szabó Viktor szerint is a kártevők gyérítésében kifejtett kedvező hatása a legnagyobb előnye a jelenlegi, mérsékelten hideg és száraz télnek. – A kártevők elpusztulnak a fagyban, amely eddig semmilyen kárt nem okozott a gyümölcsfáknál. A következő napokban várható komolyabb hideg sem valószínű, hogy árt a fáknak, ám egy mínusz 18, mínusz 20 fokos fagy hó nélkül már okozhat terméskiesést. Ezt egy csapadékosabb nyár természetesen kompenzálhatja majd.

Fotó: Derencsényi István © Fotó: Derencsényi István

A jövő hétre várható ónos eső sem veszélyezteti a gyümölcsfákat, amelyek mélyalvás állapotában vannak. Mi több, a jég egyfajta védőréteget képez a növényeken. A hirtelen érkező erős lehűlések akkor veszélyesek, ha azok a már megindult nedvkeringésű fákat éri. Mint volt erre példa legutóbb 2013. március közepén, amikor hóval és mínusz 10 fok alatti hőmérséklettel tért vissza a tél.

HBN–KZS

Bemásznak őzek, nyulak

– Amíg nincs rügypattanás, addig a fagy nagy kárt nem tud tenni, de eddig nem is nagyon volt tél. A kártevőket, gombákat természetesen pusztítja a tartós, mínusz öt fok körüli hideg is – kezdte válaszát Bódi László, a Tedej Zrt. vezérigazgatója.

– Elkezdtük a gyümölcsfák metszését, erre kiválóan alkalmas a mostani idő. Nekünk, gyümölcstermesztőknek az lenne az ideális, ha a tél hátralévő része nagyobb hideg nélkül múlna el, időről-időre megújulva, nem túlságosan vastag hótakaró borítaná a földeket. A sok hó sem jó, azt a gyümölcsösöket védő kerítés előtt már torlaszokba emeli a szél, és a nyulak, őzek be tudnak jönni az ültetvényre. Volt már arra korábban példa, hogy a vadak tönkretették a kertet.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA