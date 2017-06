Jobbik: letöltendő börtönt az állatkínzóknak!

A sajtótájékoztatón részt vett Egyed Zsolt a párt országgyűlési képviselője is, aki elmondta, több törvénytervezetét is leszavazta a Fidesz. A párt szeretné, ha letöltendő börtönbüntetést szabnának ki az állatorvosi diploma nélkül praktizálóknak, 5-10 év letöltendő börtönre ítélnék az állatkínzókat, valamint felszámolnák a sintértelepeket. A Jobbik szerint a gyepmesteri telepekre fordított pénzt a civil szervezetekre is költhetnék, mivel ott a kóbor állatoknak jobb helye lenne, továbbá pedig egy államilag is támogatott ivartalanítási akció is szükséges lenne.

Reagált a Fidesz-KDNP: Nem vizsgálták a hátteret

Pósán László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő erre reagálva azt mondta, azért utasították vissza a tervezeteket, mert azok hátterét nem vizsgálták meg alaposan, így azok nem lennének minden esetben alkalmazhatóak. Véleménye szerint a sintértelepekre is szükség van, mivel a civil szervezetek nem arra a munkára vannak berendezkedve.

HBN

